«Круг учеников Ратцингера» соберется на свою ежегодную встречу в двадцатых числах сентября

«Господь мой и Бог мой (Ин 20, 28) – вопрос о Боге перед лицом актуальных вызовов». Так звучит тема очередной встречи «Круга учеников Ратцингера» (Ratzinger Schuelerkreis), которая будет проходить в Риме 25 и 26 сентября с.г.

Как и в предыдущие годы, большая часть работы этой группы будет проходить за закрытыми дверями, но предусмотрены и публичные дебаты, в которых примут участие два высокопоставленных ватиканских иерарха: кардинал Луис Ладария Феррер, префект Конгрегации вероучения, и кардинал Курт Кох, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству.

Тема встречи, как это бывало и прежде, была лично одобрена Бенедиктом XVI. В дискуссиях примут участие не только бывшие студенты Йозефа Ратцингера, но и представители нового поколения ученых, которые исследуют и продолжают развивать богословское наследие Папы на покое. В 2018 г. упомянутые ученые нового поколения учредили «Новый круг учеников». Среди его членов не только католики, но и православные.

Члены «Круга учеников Ратцингера» встречаются регулярно, начиная с 1977 года. Первоначально в него входили лица, защищавшие под руководством профессора Йозефа Ратцингера свои дипломы и диссертации или бывшие его помощниками на различных этапах его ученой карьеры и пастырского служения. В последние годы Папа на покое Бенедикт XVI не принимает участие в заседаниях, но всегда находит время, чтобы помолиться вместе со своими бывшими студентами и аспирантами и ознакомиться с результатами их дискуссий.

По материалам Vatican News