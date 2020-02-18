Коронавирус: гонконгские католики откажутся от публичных богослужений на две недели

Все публичные богослужения – в том числе на Пепельную среду – отменены в католической епархии Гонконга на две недели. Причина – эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться в Китае. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

«Предстоящие две недели имеют ключевое значение в борьбе с эпидемией, – заявил Апостольский администратор Гонконга кардинал Джон Тон. – В этой связи епархия приняла решение отменить все публичные Мессы по воскресным и будним дням, в том числе богослужение на Пепельную среду, с 15 по 28 февраля. Некоторые члены Церкви могут быть огорчены этим, но я надеюсь, все поймут, что это решение далось непросто». Кардинал Тон призвал верующих не поддаваться панике, но «укрепляться в вере в Бога и воплощать в жизни христианскую любовь к ближнему и ко всем людям». Будучи временно лишены возможности участвовать в Евхаристии физически, католики могут и должны участвовать в Мессах путем онлайн-трансляции, «получая Причастие духовно, размышляя над Священным Писанием, молясь по розарию у себя дома», отметил иерарх. Глава католической общины Гонконга также призвал верующих «помогать друг другу, раздавать средства, способные остановить эпидемию, жить добродетелями веры, надежды и любви, молиться друг за друга».

Со своей стороны, власти Гонконга постановили, что школы региона останутся закрытыми до 16 марта. «Мы прислушиваемся к врачам, – заявил министр образования Гонконга Кевин Юн. – Дата возобновления деятельности школ будет объявлена позже». К настоящему времени в Гонконге было официально зафиксировано 50 случаев заболевания коронавирусом.