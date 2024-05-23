Папа: Крещение делает нас друзьями

22 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции делегацию протестантской экуменической организации «Христианский совет Гонконга», который входит в состав Всемирного совета Церквей и Конференции христианских Церквей Азии. Передает русская служба Vatican News.

Тепло приветствовав гостей, Святейший Отец поблагодарил их за визит и отметил: «Великое утешение видеть христиан – братьев и сестёр – едиными. ‹…› Епископ Константинопольской Православной Церкви Иоанн Зизиулас говорил, что полное единство христианских Церквей мы обретем лишь в день Страшного суда. А пока мы должны молиться и трудиться вместе. Именно Крещение делает нас христианами и друзьями, а не врагами. Мы ‒ друзья, а снаружи у нас немало врагов. Эта наша реальность: Церковь гонима, и мученичество за веру всегда присутствует в истории наших Церквей, мы же должны двигаться дальше».

«Я предлагаю собрать всех теологов на одном острове, пусть спорят между собой, пока мы будем двигаться дальше», ‒ с иронией отметил Папа Франциск.

Святейший Отец напомнил об англиканских и коптских мучениках, записанных в Римском мартирологе: «У нас два крещения: одно ‒ Таинство Крещения ‒ мы получили все, другое ‒ крещение кровью, или мученичество. ‹…› Мученики этих Церквей ‒ также и наши мученики», ‒ сказал Папа и пригласил всех вместе помолиться молитвой «Отче наш».



(На фото — член делегации Христианского совета Гонконга приветствует Папу во время общей аудиенции)