Епископ Штефан Липке: гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать Папой Римским

Епископ Штефан Липке: гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать Папой Римским

Май 14, 2025

Гонконгский кардинал Стефан Чжоу перед конклавом рассказал, что не учил итальянский язык специально, чтобы не быть избранным Папой Римским на конклаве, рассказал генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР), вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске монс. на о конклаве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы « сегодня».

«Я пообщался с кардиналом Стефаном Чжоу, это епископ Гонконга, мой собрат-иезуит. С ним я давно знаком, он побывал в Сибири когда-то. Он рассказал следующее про себя: «Знаете, я так рад, что не стал заниматься итальянским языком, потому что это страховка, что папой я не стану». И это очевидно: Папа должен знать итальянский язык, и оказалось, что папа Лев прекрасно владеет итальянским», – сказал в подготовленном для РИА Новости к пресс-конференции видеообращении епископ Штефан Липке, присутствовавший в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

в Ватикане 8 мая избрал 267-го Папу Римского. Им стал 69-летний кардинал , который взял имя . Это первый в истории папа – уроженец . Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Св. Престола.

Полный ВИДЕО-эфир состоявшейся пресс-конференции можно посмотреть по ЭТОЙ ССЫЛКЕ

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна