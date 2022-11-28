Суд Гонконга вынес обвинительный приговор кардиналу Цзеню
25 ноября 2022 года кардинал Иосиф Цзень и еще пять человек были признаны виновными в том, что не зарегистрировали фонд, который помогал оплачивать судебные издержки и лечение протестующих, выступающих за демократию в Гонконге, сообщает «Седмица» со ссылкой на информагентство CNA.
90-летний кардинал и бывший епископ Гонконга был оштрафован на 4000 гонконгских долларов (примерно 500 долларов США). Каждый из других попечителей ныне несуществующего Фонда гуманитарной помощи 612 был оштрафован на такую же сумму.
Цзень заявил журналистам после приговора 25 ноября: «Хотя я и религиозный деятель, надеюсь, что это (дело) не будет связано с нашей свободой вероисповедания. Это не связано».
Кардинал предстал перед магистратским судом Западного Коулуна в священнической одежде с наперсным крестом и маской на лице. Он использовал трость для ходьбы.
«Я просто гражданин Гонконга, который решительно поддерживает оказание гуманитарной помощи», — цитирует кардинала Reuters.
Суд над Цзенем, проходивший с сентября по ноябрь, был сосредоточен на том, было ли необходимо, чтобы 612 попечителей Фонда гуманитарной помощи подали заявку на регистрацию местного общества в период с 2019 по 2021 год.
Адвокат кардинала Роберт Панг заявил в суде в прошлом месяце, что наложение «уголовных санкций за отказ от регистрации должно быть признано нарушением свободы ассоциации».
Судья Ада Йим постановила в пятницу, что фонд является «местным обществом» и подчиняется его правилам, но она не применила максимальное наказание за нарушение в виде штрафа примерно в 1200 долларов США.
В своем решении Йим сказала, что фонд «преследовал политические цели и, следовательно, не был создан исключительно для благотворительных целей».
Маргарет Нг, юрист и попечитель фонда, которая была осуждена вместе с Цзенем, заявила журналистам за пределами суда, что решение имеет важное значение, поскольку это первый случай, когда кто-либо в Гонконге был осужден в соответствии с Постановлением об обществах за отказ зарегистрировать общество.
«Это также чрезвычайно важно для свободы ассоциации в Гонконге в соответствии с Постановлением об обществах», — сказала Нг, согласно сообщению AP.
Помимо Цзеня и Нг, другими осужденными попечителями фонда были певица и активистка Дениз Хо, культуролог Хуэй По-Кеунг и бывший депутат Сид Хо.
Ше Чинг-ви, бывшему секретарю Фонда гуманитарной помощи 612, в пятницу также было предъявлено обвинение в меньшем штрафе. Ше был арестован ранее в ноябре в соответствии с законом Гонконга о национальной безопасности. Он был освобожден под залог и должен явиться в полицию в феврале.
Кардинал и другие попечители фонда были арестованы в мае вместе с другими активистами демократии в соответствии со строгим законом Гонконга о национальной безопасности и вскоре после этого освобождены под залог.
Первое судебное заседание состоялось 19 сентября 2022 г., а производство по делу завершилось 23 числа того же месяца. Все это время Цзень, который обычно активен в социальных сетях, хранил молчание: только через свои аккаунты он просил сторонников молиться за него. В прошлом кардинал также подвергался преследованиям за критику Коммунистической партии Китая, осуждая давление и репрессии против религиозных общин.
Газета South China Morning Post сообщила, что решение по делу Ченя можно рассматривать как «прелюдию к новым юридическим проблемам… поскольку полиция национальной безопасности продолжает расследовать предполагаемый сговор группы с иностранными силами».
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна