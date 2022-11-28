Суд Гонконга вынес обвинительный приговор кардиналу Цзеню

25 ноября 2022 года кардинал Иосиф Цзень и еще пять человек были признаны виновными в том, что не зарегистрировали фонд, который помогал оплачивать судебные издержки и лечение протестующих, выступающих за демократию в Гонконге, сообщает «Седмица» со ссылкой на информагентство CNA.

90-летний кардинал и бывший епископ Гонконга был оштрафован на 4000 гонконгских долларов (примерно 500 долларов США). Каждый из других попечителей ныне несуществующего Фонда гуманитарной помощи 612 был оштрафован на такую ​​же сумму.

Цзень заявил журналистам после приговора 25 ноября: «Хотя я и религиозный деятель, надеюсь, что это (дело) не будет связано с нашей свободой вероисповедания. Это не связано».

Кардинал предстал перед магистратским судом Западного Коулуна в священнической одежде с наперсным крестом и маской на лице. Он использовал трость для ходьбы.

«Я просто гражданин Гонконга, который решительно поддерживает оказание гуманитарной помощи», — цитирует кардинала Reuters.

Суд над Цзенем, проходивший с сентября по ноябрь, был сосредоточен на том, было ли необходимо, чтобы 612 попечителей Фонда гуманитарной помощи подали заявку на регистрацию местного общества в период с 2019 по 2021 год.

Адвокат кардинала Роберт Панг заявил в суде в прошлом месяце, что наложение «уголовных санкций за отказ от регистрации должно быть признано нарушением свободы ассоциации».

Судья Ада Йим постановила в пятницу, что фонд является «местным обществом» и подчиняется его правилам, но она не применила максимальное наказание за нарушение в виде штрафа примерно в 1200 долларов США.

В своем решении Йим сказала, что фонд «преследовал политические цели и, следовательно, не был создан исключительно для благотворительных целей».

Маргарет Нг, юрист и попечитель фонда, которая была осуждена вместе с Цзенем, заявила журналистам за пределами суда, что решение имеет важное значение, поскольку это первый случай, когда кто-либо в Гонконге был осужден в соответствии с Постановлением об обществах за отказ зарегистрировать общество.

«Это также чрезвычайно важно для свободы ассоциации в Гонконге в соответствии с Постановлением об обществах», — сказала Нг, согласно сообщению AP.

Помимо Цзеня и Нг, другими осужденными попечителями фонда были певица и активистка Дениз Хо, культуролог Хуэй По-Кеунг и бывший депутат Сид Хо.

Ше Чинг-ви, бывшему секретарю Фонда гуманитарной помощи 612, в пятницу также было предъявлено обвинение в меньшем штрафе. Ше был арестован ранее в ноябре в соответствии с законом Гонконга о национальной безопасности. Он был освобожден под залог и должен явиться в полицию в феврале.

Кардинал и другие попечители фонда были арестованы в мае вместе с другими активистами демократии в соответствии со строгим законом Гонконга о национальной безопасности и вскоре после этого освобождены под залог.

Первое судебное заседание состоялось 19 сентября 2022 г., а производство по делу завершилось 23 числа того же месяца. Все это время Цзень, который обычно активен в социальных сетях, хранил молчание: только через свои аккаунты он просил сторонников молиться за него. В прошлом кардинал также подвергался преследованиям за критику Коммунистической партии Китая, осуждая давление и репрессии против религиозных общин.

Газета South China Morning Post сообщила, что решение по делу Ченя можно рассматривать как «прелюдию к новым юридическим проблемам… поскольку полиция национальной безопасности продолжает расследовать предполагаемый сговор группы с иностранными силами».