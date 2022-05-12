Святейший Престол обеспокоен арестом кардинала Цзеня в Гонконге

90-летний кардинал Иосиф Цзень, возглавлявший епархию Гонконга с 2002 по 2009 год, был арестован вечером 11 мая агентством национальной безопасности. В течение нескольких часов он подвергался допросу в полицейском участке Ван Чай, сообщает Vatican News.

По данным гонконгских журналистов, иерарх был освобождён под залог: в соцсетях размещены фотографии Иосифа Цзеня у полицейского участка. Выйдя из здания, кардинал сразу же сел в припаркованный неподалеку частный автомобиль, не дав никаких комментариев.

«Святейший Престол с тревогой узнал об аресте кардинала Цзеня и внимательно следит за развитием ситуации», – заявил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов.

Кардинал-салезианец обвиняется в «сговоре с иностранными силами» в связи с его ролью администратора «Фонда гуманитарной помощи 612» (612 Humanitarian Relief Fund). Эта организация была создана в 2019 году и распущена в октябре прошлого года, и её целью была поддержка манифестантов за демократию в оплате судебных и медицинских расходов. Помимо кардинала Цзеня, власти арестовали и других учредителей фонда: их задержание было подтверждено гонконгскими юридическими источниками. По информации местных журналистов, все они тоже были отпущены под залог, а полицейское расследование, начатое в сентябре прошлого года, было сосредоточено на их предполагаемом «сговоре с иностранными силами», то есть нарушении Закона о национальной безопасности, навязанного Пекином в июне 2020 года.

Обвинение, предъявленное арестованным, является одним из четырёх преступлений, предусмотренных законом о подавлении демократических протестов в Гонконге (этот закон был осуждён международным сообществом). Другие преступления – подрывная деятельность, сепаратизм и терроризм – могут повлечь за собой наказание вплоть до пожизненного заключения.

В последние месяцы некоторые гонконгские СМИ обвиняли епископа на покое в подстрекательстве студентов к восстанию 2019 года против ряда правительственных мер. В прошлом кардинал Цзень критиковал Коммунистическую партию Китая, осуждая преследование религиозных общин.