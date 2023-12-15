Король Карл III посетил центр Коптской Церкви в Англии

Король Великобритании Карл III посетил центр Коптской Церкви в графстве Хартфордшир, где заявил о своем «восхищении коптской общиной» и многолетнем интересе к коптской христианской традиции.

5 декабря 2023 г. архиепископ Лондонский Анба Ангелос совершил в соборе святого Георгия в Хартфордшире службу Рождественского поста, на которой вместе с Карлом III присутствовало более 600 гостей – членов двух палат парламента, дипломатов, представителей гуманитарных организаций, коптского духовенства.

По завершении службы состоялся концерт скрипичной музыки, а архиепископ Ангелос преподнес королю фрагмент камня из коптского алтаря в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Иерарх сказал, что для него было «настоящей радостью» приветствовать короля в год его коронации, добавив, что отклик от церковной общины на участие монарха в состоявшейся службе был «ошеломляющим», а «проявление народной любви и энтузиазма выглядели очень искренне и воодушевляюще».

Карл III также познакомился с благотворительными проектами коптской епархии Лондона, пообщался с прихожанами и пожелал им счастливого Рождества.

Коптскими христианами считают себя примерно 15 процентов населения Египта (что составляет около 15 миллионов человек). Христиане-копты, являясь крупнейшим религиозным меньшинством в Египте, подвергаются негативному воздействию и терпят гонения из-за своей веры.

Коптская община Соединенного королевства насчитывает около 40 тысяч человек, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Herald.