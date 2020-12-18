Король Абдалла II подтвердил роль Иорданской королевской семьи как хранителя святых мест Иерусалима

Король Абдалла II подтвердил роль Иорданской королевской семьи как хранителя святых мест Иерусалима

Декабрь 18, 2020

Для иорданской королевской семьи Хашимитов опека над исламскими и христианскими святыми местами Иерусалима «является долгом, обязательством, твердой верой и ответственностью, которую мы с гордостью принимаем на себя более ста лет».

Этими словами король Иордании торжественно подтвердил роль Иорданской королевской семьи как хранителя христианских святых мест в своей так называемой «тронной речи», произнесенной 10 декабря 2020 года в Аммане по случаю инаугурации 19-й внеочередной сессия парламента Иордании, передает информационное агентство Fides.

«Мы никогда не откажемся от защиты Иерусалима, его святых мест, его самобытности и истории», — добавил король Иордании, отвергая любые попытки изменить статус-кво Священного города как «символа мира», а также изменить текущую планировку территории вокруг мечети Аль-Акса.

В своем выступлении Хашимитский монарх также подтвердил свой «стратегический выбор» в поисках «справедливого и глобального» мира на Ближнем Востоке» и создания независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Отказ палестинскому народу в его справедливых и законных правах, — отметил король Абдалла I, — является самой главной причиной того, что наш регион продолжает страдать от конфликтов и нестабильности».


Источник: Седмица

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