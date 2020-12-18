Король Абдалла II подтвердил роль Иорданской королевской семьи как хранителя святых мест Иерусалима

Для иорданской королевской семьи Хашимитов опека над исламскими и христианскими святыми местами Иерусалима «является долгом, обязательством, твердой верой и ответственностью, которую мы с гордостью принимаем на себя более ста лет».

Этими словами король Иордании Абдалла II торжественно подтвердил роль Иорданской королевской семьи как хранителя христианских святых мест в своей так называемой «тронной речи», произнесенной 10 декабря 2020 года в Аммане по случаю инаугурации 19-й внеочередной сессия парламента Иордании, передает информационное агентство Fides.

«Мы никогда не откажемся от защиты Иерусалима, его святых мест, его самобытности и истории», — добавил король Иордании, отвергая любые попытки изменить статус-кво Священного города как «символа мира», а также изменить текущую планировку территории вокруг мечети Аль-Акса.

В своем выступлении Хашимитский монарх также подтвердил свой «стратегический выбор» в поисках «справедливого и глобального» мира на Ближнем Востоке» и создания независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Отказ палестинскому народу в его справедливых и законных правах, — отметил король Абдалла I, — является самой главной причиной того, что наш регион продолжает страдать от конфликтов и нестабильности».



Источник: Седмица