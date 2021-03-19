Конституционный суд Португалии отклонил закон об эвтаназии

Конституционный суд Португалии отклонил закон об эвтаназии и о самоубийстве при врачебном содействии, одобренный парламентом в конце января этого года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Судьи заявили об антиконституционном характере закона, что объясняется неопределенностью понятия «нестерпимого страдания» и «необратимого повреждения крайней тяжести»: эти состояния перечислены как условия для доступа к эвтаназии и ассистированному суициду без уголовных последствий. Конституционный суд потребовал «ясных, четких и контролируемых норм».

Епископы Португалии выразили удовлетворение в связи с отменой легализации того, что в недавнем документе Святейшего Престола было расценено как преступление против человеческой жизни. Епископская конференция страны активно боролась против принятия этого закона, и в специальном заявлении они подтверждают позицию Церкви, подчеркивая, что человеческая жизнь неприкосновенна, а эвтаназия и ассистированное самоубийство противоречат достоинству человеческой личности и Конституции Португальской Республики.

Одобренный 29 января закон был передан на рассмотрение Конституционного суда главой государства Марселу Ребелу де Соузой, посчитавшим, что в тексте закона есть неясности. Тем не менее отклоненный закон вновь будет предложен к рассмотрению парламента.