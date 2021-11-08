Константинопольскому Патриарху Варфоломею, находящемуся с визитом в США, успешно провели операцию по установке стента

Константинопольский Патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, куда он был госпитализирован 3 ноября, и где ему установили стент для улучшения кровообращения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении», — написал американский архиепископ Константинопольской Православной церкви Элпидофор в своем Twitter.

Ожидается, что из США Патриарх Варфоломей вылетит в понедельник, 8 ноября.

Предстоятель Константинопольской Православной Церкви с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. Во второй день визита он был госпитализирован — после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти пациента в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения. На следующий день Варфоломей был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они обсудили вопросы пандемии. Патриарх также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на тему открытия богословской школы на острове Халки близ Стамбула.