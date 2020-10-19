Константинопольский Патриарх посетит Украину в августе будущего года

Владимир Зеленский пригласил Патриарха Варфоломея I на Украину, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В ходе рабочего визита в Турецкую Республику Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели патриарший храм св. на Фанаре. После этого глава украинского государства и первая леди встретились с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Патриарх поблагодарил президента с супругой за «визит к Матери-Церкви», который, по его словам, «приносит большую радость», и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.

Владимир Зеленский выразил благодарность Патриарху за безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх оказывает Украине.

«Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», – подчеркнул Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Стороны согласовали примерную дату визита — наиболее подходящей было выбрано 30-летие празднования независимости Украины, которое будет отмечаться 24 августа.

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи тет-а-тет детально обсуждалась ситуация на Донбассе, в частности тема освобождения пленных.

«Хоть и сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное – о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России – очень хочется, чтобы они вернулись домой», – подчеркнул президент Украины.

«Желаю этого от всего сердца. Чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену», – отметил Его Всесвятейшество.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского Патриархата.

Патриарх Варфоломей вручил президентской чете памятные подарки.

Это уже второй визит президента Владимира Зеленского в Константинопольскую патриархию.

Между тем в УПЦ МП заявили, что эта встреча с главой Фанара может негативно отразиться на рейтинге президента, передает Интерфакс.