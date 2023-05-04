О литургической одежде католических священников и её роли в жизни Церкви

Когда сложилась литургическая одежда католических священников? Возможно ли священнику Западной Церкви служить Мессу, используя орнат Восточной Церкви? На эти и другие вопросы, связанные с богослужебными облачениями, отвечает русская служба Vatican News.

Облачения священнослужителей берут свое начало от античных греческих и римских гражданских одеяний. В первые столетия после Рождества Христова одежды представителей высшего сословия (honestiores) были заимствованы для христианского культа. Эта практика сохранилась в Церкви и после Миланского эдикта. Как свидетельствуют некоторые церковные писатели, священнослужители носили лучшие одежды, предназначенные специально для них.

В раннехристианской Церкви литургические облачения не отличались от гражданских по покрою, а выделялись только качеством ткани и украшениями. После нашествия варваров одежды этих новых народов оказали большое влияние на светскую моду, а вот церковные литургические облачения не претерпели существенных изменений. Таким образом литургические облачения стали значительным образом отличаться от гражданских.

В эпоху Каролингов были окончательно установлены, за немногими исключениями, собственные облачения для каждого священного сана. Они приобрели вид, сохранившийся более или менее по сей день.

Независимо от исторических обстоятельств, священные облачения имели важную функцию в богослужениях. Тот факт, что их не носят в повседневной жизни, подчеркивает их непосредственное отношение к богопочитанию, помогает отрешиться от обыденности и от будничных забот в момент совершения Божественного культа. Кроме того, свободный покрой этих облачений ставит на второй план индивидуальность тех, кто их надевает, выдвигая на первый план их литургическую роль; одежды как бы отодвигают в сторону саму личность священнослужителя, признавая в нем истинного служителя литургии: Христа. Литургические одежды подчеркивают, что Литургия служится не от собственного имени, а in persona Christi, и священник является орудием в руках Иисуса Христа.

Римский миссал для совершения богослужений по экстраординарной форме (так называемый Миссал святого Пия V) содержит специальные молитвы, сопровождающие облачение в литургические одежды. Эти тексты до сих пор хранятся во многих ризницах церквей латинского обряда, они не являются обязательными, но их прочтение до сих пор желательно, поскольку они помогают священнику сосредоточиться перед совершением Святых Тайн. Эти молитвы были включены в рекомендации, опубликованные Когрегацией богослужений и дисциплины Таинств. А в 2010 году Отдел богослужений Святейшего Отца вновь опубликовал их в специальном руководстве для священнослужителей.

Значение орната подчеркивается особой молитвой, которая переводится следующим образом: «Господи, Ты сказал: иго Мое благо и бремя Мое легко: сподоби меня носить это священническое облачение так, чтобы я стяжал Твою благодать. Аминь». Орнат является специфической одеждой того, кто служит Святую Мессу. Согласно указаниям Отдела Папских богослужений, он символизирует собой слова из Послания святого апостола Павла к Колоссянам: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (3,14).

В византийском обряде аналогом орната является фелонь. Литургические предписания, касающиеся облачения в фелонь, отличаются от тех, что мы описали выше. Она обладает несколько иным символическим значением: фелонь означает всепокрывающую правду Божию; багряницу, в которую был облачен Спаситель, а ленты, нашитые на ней, изображают потоки крови, которые текли по одежде Христа.

Может ли священник по своему усмотрению использовать орнат Восточной Церкви? Богослужение является деянием всей Церкви, поэтому любой служитель и любой участник богослужения совершает его в свободном подчинении и послушании Церкви, а значит, соблюдая ее постановления и правила. В Римском миссале нет прямых указаний на запрет или разрешение использования литургических облачений других обрядов, однако есть четкие указания по поводу других элементов богослужения – таких как, например, используемый хлеб для Евхаристии. Подразумевается, что в каждом обряде должны быть полностью соблюдены все предписания, касающиеся данного обряда. Вводить или удалять какие-то элементы из богослужения – это серьезное нарушение и злоупотребление. Это объясняется тем, что для верующих введение чуждых обряду элементов может стать недопустимым соблазном, в соответствии с принципом, указанным во многих документах учительства Церкви: «дабы избежать соблазна для верных».

Каждый верующий «привязан» к обряду, в котором был крещен, согласно канонам 111 и 112 Кодекса канонического права. Каждый обряд имеет свои правила, в том числе и касающиеся совершения Литургии и священнических облачений. В своем учительстве Церковь многократно подчеркивала достоинство разных церковных обрядов, призывая к их тщательному соблюдению и сохранению.

Поэтому смешение литургических элементов разных обрядов недопустимо, оно представляет собой покушение на целостность обряда и может стать причиной соблазна для верных. Это относится и к использованию восточных литургических облачений во время совершения Мессы римского обряда.