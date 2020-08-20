Кировским властям предложили договориться с католиками о совместном использовании исторического здания храма

Второй арбитражный апелляционный суд предложил кировским властям заключить мировое соглашение с местным римско-католическим приходом Пресвятого Сердца Иисуса, который требуют вернуть ему в собственность «Александровский Костел» в Кирове. В 1992 году католический храм был перестроен под концертный зал Вятской филармонии с органом Hugo Mayer, однако верующие не оставляют попытки вернуться в свое святилище и несколько лет судятся с Минимущества Кировской области, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Коммерсантъ».

Как писал “Ъ-Приволжье”, сначала верующие просили передать им часть помещений церкви в безвозмездное пользование, затем стали претендовать на здание целиком. В судах они доказывают, что здание не утратило своего религиозного функционала, тогда как в региональном правительстве считают, что в результате реконструкций в XX веке костел фактически стал новоделом с восстановленными историческими фасадами.

Как сообщил представитель католиков Ян Чеботарев, на очередном судебном заседании истцы «весьма аргументировано разбили» доводы правительства Кировской области. «После технического перерыва, который длился необычно долго, суд объявил об отложении дела и рекомендовал правительству области подумать над мировым соглашением», — написал господин Чеботарев на своей странице в Facebook. По его словам, верующие направят властям очередное предложение о том, как сохранить здание после возврата приходу и организовывать там органные концерты, выставки и другие мероприятия, приличествующие храму.

Господин Чеботарев также не исключил визита в Киров представителей Архиепархии Божией Матери в Москве для переговоров с губернатором Игорем Васильевым по вопросу передачи храма. Ранее кировских католиков поддержал Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре: он лично попросил господина Васильева отдать верующим хотя бы часть здания, сохранив остальные помещения за филармонией. В ответ губернатор пообещал предоставить верующим больше времени на отправление религиозных обрядов в историческом здании храма, но без его передачи. Судебное разбирательство продолжится в октябре.