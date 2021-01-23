Католики всего мира приветствуют Договор о запрещении ядерного оружия

Представители Католической Церкви всего мира приветствуют Договор о запрещении ядерного оружия, вступивший в силу 22 января этого года. Святейший Престол был одним из первых, кто присоединился к этому договору, принятому в 2017 году. В специальном заявлении католические иерархи, руководители крупнейших католических движений и настоятели монашеских орденов отмечают, что «опросы общественного мнения во всем мире свидетельствуют о всеобщем убеждении в том, что ядерное оружие должно быть упразднено». Это самое разрушительное оружие массового уничтожения уже давно было расценено как безнравственное, теперь же оно стало наконец незаконным, подчеркивают представители Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Некоторые из нас, – отмечают подписавшие документ, – происходят из стран, являющихся союзниками ядерной державы или же обладающих ядерным арсеналом. Несомненно, в эпоху растущей независимости и всеобщей уязвимости наша вера побуждает искать общего и универсального блага». Авторы послания призывают все правительства подписать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия и выражают признательность тем, кто уже сделал это. Авторы обращаются к своим собратьям-лидерам с просьбой обсудить решающую роль, какую Церковь может сыграть для поддержки этой новой международной нормы против ядерного оружия. Поместные и региональные епископские конференции и католические объединения призываются расследовать, не инвестируются ли их фонды в компании и банки, вовлеченные в производство ядерных вооружений, и если это имеет место, то предпринять необходимые действия, прекращая эти финансовые отношения и инвестиции.

Заявление подписали, среди прочих, латинский Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, кардиналы Холлерих и Бассетти, иерархи более чем из 20 стран мира, представляющие организацию Pax Christi. Больше всего из подписавших проживают в США и Южной Корее.