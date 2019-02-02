Католики в ОАЭ: статистика

Третьего февраля начнется XXVII апостольский визит Папы Франциска. В 13 часов по римскому времени Святейший Отец вылетит из Рима в Абу-Даби, куда прибудет около десяти часов вечера по местному времени.

Папа совершит эту поездку по приглашению наследного принца Абу-Даби, поэтому в повестке дня в первую очередь стоит межрелигиозная встреча: она состоится 4 февраля возле Мемориала основателя нации, где Святейший Отец произнесет речь.

Однако вселенский архиерей посетит и многочисленную католическую общину страны: всего в ОАЭ проживают около миллиона католиков.

В Эмиратах есть восемь приходов и 15 пастырских центров, в них служат около 70 священников. Каждый такой центр окормляет более 39 тысяч верующих. Священникам и монашествующим помогают более полутора тысяч катехизаторов-мирян. Католики руководят 27 школами, которые посещают более 20 тысяч учеников; в ведении Церкви находятся также две амбулатории и две семейные консультации.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News