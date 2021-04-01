Католики Преображенской епархии вступили в Священное Пасхальное Триденствие: Месса воспоминания Тайной Вечери в Кафедральном соборе Новосибирска

Месса воспоминания Тайной Вечери, которую служат в Великий Четверг вечером, открывает собой период Священного Пасхального Триденствия, сама будучи посвящена установлению двух основополагающих для жизни Церкви Таинств – Евхаристии и Священства. В Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске сюда добавляется еще один мотив для радости – в этот день отмечают свой главный праздник сестры-евхаристки вот уже более двух десятилетий осуществляющие свое служение в центре нашей епархии.

Пение Слава в вышних Богу… совершается на этой Мессе под звон колоколов, но сразу после этого умолкают музыкальные инструменты, все колокола и колокольчики. В следующий раз они зазвучат только на Мессе Навечерия Пасхи. Согласно традиции, правящий архиерей, подражая жесту Иисуса Христа, омывшего ноги ученикам, моет ноги двенадцати мужчинам в пресвитерии: священникам, семинаристам, министрантам… Святое Причастие всем верным преподается вечером Великого Четверга под двумя видами, а после окончания богослужения Святые Дары в процессии под пение гимна святого Фомы Аквинского Pange lingua препровождают в «запасную дарохранительницу» в часовне нижнего храма. Здесь самые стойкие верные проведут в молитве всю ночь, следуя призыву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, попросившего апостолов бодрствовать вместе с Ним. Так бывает обычно, но не в этот раз. Виной тому – всё еще длящиеся ограничения ввиду продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, что в прошлом году Месса воспоминания Вечери Господней прошла и вовсе без физического участия верных, которые имели возможность присоединиться к ней лишь через онлайн-трансляцию. А в этом году, хотя богослужение имело публичный характер и его могли посетить все желающие, были исключены обряд омовения ног, Святое Причастие под двумя видами (Причастие вот уже год верные принимают лишь под видом Хлеба и в руку, а не в уста), процессия со Святыми Дарами и помещение Даров в «темницу» в нижнем храме с последующей возможностью бодрствования перед ними. Святые Дары после краткой адорации по-прежнему остались на главном алтаре и лишь на некоторое время, впрочем достаточное для того, чтобы все пришедшие в этот день в храм могли поклониться им и помолиться перед ними индивидуально.

Яркую и эмоциональную проповедь возгласил в этот Великий Четверг с амвона настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин. Ее темой стало «святое изумление», которое так остро переживают те, кто в эти дни завершает процесс своего воцерковления (а именно в Священное Пасхальное Триденствие Церковь пополняется новыми членами), но способность к которому, увы, зачастую притупляется у «опытных католиков». В этом случае духовная жизнь христианина с ее Таинствами, насыщением Словом, живым общением с Живым Богом становится привычной рутиной, чем-то вроде ритуального заваривания кофе и выпивания стакана сока по утрам. Лекарством против рутины для «опытного католика» может стать «возвращение к истокам»: к «первой любви», к восторгу первой Встречи с Господом, к переживаниям, быть может уже далеким, своей Первой Исповеди, Первого Причастия… Отец Денис пожелал верным, чтобы начавшееся Священное Пасхальное Триденствие стало для них временем такого «возвращения к истокам», временем настоящей Встречи с Иисусом, Который протягивает нам руку Спасения и изливает на нас благодать обновления.

В заключение отметим, что община Кафедрального собора Преображенской епархии стала сегодня больше на четыре человека – тех крещеных, но не имевших прежде общения с Католической Церковью, кто, пройдя годичный курс катехизации и приступив к Исповеди, принял в этот день свое Первое Святое Причастие.

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Подробности первого богослужения Священного Пасхального Триденствия 2021 года смотрите также в фоторепортаже студии «Кана»: