Католики Кемерова приглашают на Новенну к святому Герарду Майелла

Завтра, 16 марта, мы начинаем молитвенный штурм через заступничество святого Герарда Майелли о даре материнства и отцовства для супругов, которые ожидают этого дара.

Новенну будем совершать до 24 марта – преддверия Торжества Благовещения.

Всем тем, кто не может присоединиться к нам в храме, предоставляется возможность участвовать в молитве духовно. Текст Новенны появится на сайте «Римско-Католическая Церковь на севере Кузбасса» уже завтра, 16 марта.

Вы также можете оставить своё прошение, указав имена супругов, а мы будем возносить молитвы в вашем намерении перед иконой Небесного Покровителя матерей и детей.

Форму для отправки можно найти здесь…