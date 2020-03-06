Католики Ирландии отказались от святой воды и рукопожатий на мессах из-за коронавируса

Католическая Церковь Ирландии приняла меры, ограничивающие физический контакт между прихожанами и священниками во время служб. Это должно послужить сдерживанию распространения коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету The Irish Times.

Национальная санитарная служба Ирландии (HSE) 5 марта объявила о семи новых случаях заражения, таким образом общее число инфицированных в стране выросло до 13 человек. В тот же день приходы всех религиозных конфессий получили от HSЕ инструкции с рекомендациями ограничить физические контакты, связанные с проводимыми в церквях ритуалами. В частности, рекомендовано на время отказаться от рукопожатий между прихожанами. Приветствия, а также обмен рукопожатиями в знак мира (что предусмотрено обрядом святой Мессы) предложено заменить поклонами и улыбками.

Кроме того, настоятелям и прихожанам рекомендовано временно отказаться от омовений святой водой, а Причастие принимать только в руку. Пастырские визиты в дома больных людей предложено заменить на дистанционное общение. HSE также призвала приходы позаботиться о дополнительных мерах гигиены, закупить дополнительные антибактериальные средства и чаще обрабатывать ими твердые поверхности – ручки дверей, стулья, религиозную утварь. Все конфессии также должны будут разработать план на случай распространения вируса среди клира, необходимой изоляции священников и их замены. Всем верующим в стране, регулярно посещающим службы, предписано воздерживаться от посещения храмов в течение двух недель в случае появления у них симптомов вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры против распространения коронавируса приняли в Католической Церкви Латвии.