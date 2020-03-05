Белорусские католики просят святого Роха защитить от коронавируса, а католическое священноначалие в Латвии призывает к мерам предосторожности

Минские католики ежедневно возносят молитвы святому Роху о заступничестве в деле спасения от коронавируса. Службы проходят в церкви на Золотой Горке в центре Минска, сообщил настоятель храма Святого Роха священник Юрий Санько. Согласно католической традиции, святой Рох из Монпелье является ходатаем в том, что касется избавления от эпидемий и инфекций.

«На протяжении всего Великого Поста в минском католическом приходе Святой Троицы или Святого Роха, на Золотой Горке, каждый день будут молиться о заступничестве Святого от распространения эпидемии коронавируса в Беларуси и во всём мире», – сообщил священник Юрий Санько. По его словам, верующие люди не склонны предаваться панике, так как знают, что всё в руках Бога, а молитва имеет великую силу.

Священник Юрий Санько также рассказал, что минский приход Святого Роха является самым старым католическим приходом в Минске. По его словам, в конце XVIII века, когда в Минске свирепствовала эпидемия холеры, верующие шли молиться в этот храм, сообщает Sputnik Беларусь.



Между тем, после того, как в Латвии был зарегистрирован один случай заболевания COVID-19, Римско-Католическая Церковь в этой стране обратилась к верующим и священнослужителям с просьбой соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса.

В Заявлении Конференции католических епископов Латвии констатировано, что, целуя крест и используя освященную воду, существует риск передать заболевание или заразиться самому. Поэтому целовать ли крест и использовать ли освященную воду, каждый должен решать для себя индивидуально. Поклоняться священным реликвиям целесообразно, не целуя их, а во время Мессы следует в ходе обмена приветствием мира не пожимать руки, как это делалось ранее, а лишь слегка кланяться. Священников призывают особенно тщательно заботиться о гигиене рук перед богослужениями, используя дезинфицирующие средства до и после общения с паствой. Кроме того, на время прохождения исповеди окошко в исповедальне рекомендуют затягивать прозрачной пленкой. Также христиан призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике, делая акцент на том, что забота о своем здоровье и личной гигиене актуальны весь год. Кроме того, Конференция латвийских епископов призвала верующих соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний Латвии.

«Призываем молиться за тех, кого затронула болезнь, за врачей и за то, чтобы мы убереглись от эпидемии», – говорится в заявлении Конференции католических епископов Латвии.

Источник: Благовест-инфо