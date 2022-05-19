Католическую семинарию в Санкт-Петербурге возглавит новый состав воспитателей

Католическую семинарию в Санкт-Петербурге возглавит новый состав воспитателей

Май 19, 2022

решила, что в новом учебном году Высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» возглавит новый состав воспитателей, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Ректором Семинарии станет монс. (Архиепархия Божией Матери в Москве).

Духовным отцом — о. , SJ.

Префектом по учебе — руководителем богословского института о. , CMF.

Экономом — о. (Епархия св. Климента в Саратове).

Соответствующие декреты о назначениях будут изданы в течение лета.

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