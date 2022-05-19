Католическую семинарию в Санкт-Петербурге возглавит новый состав воспитателей

Конференция католических епископов России решила, что в новом учебном году Высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» возглавит новый состав воспитателей, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Ректором Семинарии станет монс. Сергей Тимашов (Архиепархия Божией Матери в Москве).

Духовным отцом — о. Себастьян Прието Силва, SJ.

Префектом по учебе — руководителем богословского института о. Хосе Мария Вегас Молья, CMF.

Экономом — о. Маркус Новотны (Епархия св. Климента в Саратове).

Соответствующие декреты о назначениях будут изданы в течение лета.