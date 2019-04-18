Католические храмы Франции провели перезвон колоколов в знак солидарности с собором Нотр-Дам-де-Пари и Парижской архиепархией

Колокольный звон всех церквей и соборов Франции прозвучал в Великую среду по всей стране в знак солидарности с пострадавшим от пожара собором Парижской Богоматери и Парижской архиепархией. Общенациональная церемония началась в 18:50 по парижскому времени (19:50 мск) и продлилась более 10 минут, — сообщает ТАСС.

Как убедился корреспондент агентства, побывавший на площади у собора Нотр-Дам, его колокола не звонили. Эксперты не исключают, что термическое воздействие от пожара повредило те деревянные балки, на которых эти колокола крепятся. Нестабильными остаются и структуры двух самых высоких соборных колоколен. Колокола Франции зазвучали ровно в тот момент, когда двое суток назад, вечером 15 апреля, вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери. Его удалось полностью потушить лишь к утру следующего дня.

В среду 17 апреля, за полчаса до начала перезвона колоколов, в парижском соборе Сен-Сюльпис (Св. Сульпиция), втором по величине после собора Нотр-Дам и вмещающем 2 тысячи человек, началась традиционная для Страстной недели Епископальная Месса освящения мира и елея, на которой присутствовала супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит. Она была одета во всё черное. В Сен-Сюльпис вместе с супругой президента приехал и ряд министров, в частности, глава МВД Кристоф Кастанер. За богослужением можно было следить на расположенном на соборной площади большом экране, так как храм не смог вместить всех молящихся.

Первоначально планировалось, что Месса освящения мира и елея для Парижской архиепархии будет отслужена в ее Кафедральном соборе Нотр-Дам, однако теперь этот храм будет закрыт на ремонт длительностью как минимум пять лет. Епископальная Месса Навечерия Пасхи в этом году будет перенесена из собора Нотр-Дам в собор Сент-Эсташ (Св. Евстафия) в столичном квартале Лез-Аль недалеко от Лувра.