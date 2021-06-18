Католические епископы Европы осудили позицию, относящую аборт к «правам человека»

Члены Европарламента должны осознавать важность и сложность этических аспектов репродуктивного здоровья и подойти к голосованию со всей ответственностью: такими словами секретариат Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE) выразил свою позицию в отношении так называемого «Доклада Матича», фактически объявляющего аборт «правом человека». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Документ, представленный евродепутатом Предрагом Фредом Матичем, озаглавлен «Ситуация с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами в ЕС в контексте женского здоровья». Окончательная презентация доклада состоится в Брюсселе на следующей пленарной сессии Европарламента (23 и 24 июня); по этому поводу иерархи напоминают: «Католическая Церковь признаёт важность защиты здоровья и прав женщин и призывает всех членов Европарламента принять во внимание деликатность и сложность рассматриваемого вопроса, который требует юридического и этического баланса всех задействованных прав».

«Католическая Церковь, – подчёркивается в заявлении, – придаёт большое значение здоровью человека как важнейшей основе достойной жизни», поэтому епископаты Европы приветствуют «содержащуюся в докладе основоположную заботу о защите здоровья и прав женщин». Однако епископы возражают «против ряда утверждений и аргументов в проекте резолюции», которая фактически – в нарушение принципа субсидиарности – «игнорирует ответственность государств-членов в определении собственной политики в области здравоохранения, а также в организации и предоставлении санитарных услуг и медицинской помощи». Это особенно верно для «таких деликатных областей, как правила, принятые государствами-членами в отношении условий для совершения абортов».

С большим сожалением епископы подчёркивают, что «проект резолюции характеризуется односторонним подходом ко всему, особенно к вопросу добровольного прерывания беременности; проект не учитывает в полной мере жизненные ситуации вовлечённых лиц и присущие им права человека». По сути, «Доклад Матича» представляет аборт как «основную медицинскую услугу, которая должна быть доступной для всех». Однако эта классификация, подчёркивают иерархи, «этически неприемлема: медицинское вмешательство подобного масштаба не может и не должно стать практикой, поскольку речь идёт о гибели ещё не рождённого ребенка. (…) Даже не появившаяся на свет человеческая жизнь обладает присущей ей достоинством и правом с момента зачатия, поскольку нерождённый ребенок создан по образу и подобию Божьему и обязан своим существованием Его воле. Поэтому с точки зрения Церкви аборт не является средством планирования семьи или частью нормального медицинского обслуживания».

В то же время епископы отмечают, что «Доклад Матича» «отрицает фундаментальное право на отказ по соображениям совести, которое является проявлением свободы совести, предусмотренной статьёй 10.1 Хартии основных прав Европейского Союза». Это «вопиющее пренебрежение правом организаций, основанных на религии или религиозных убеждениях, следовать собственным этическим принципам и организовывать свои услуги в соответствии с ними», равно как пренебрежение «правом отдельных лиц следовать своей совести».

В заключение секретариат Комиссии епископских конференций Евросоюза призывает евродепутатов подойти к голосованию со всей ответственностью и сделать осознанный выбор.