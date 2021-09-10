Католическая Церковь в России испытывает дефицит говорящих по-английски священников

Католические храмы со священниками, знающими английский язык, необходимы в регионах России приезжающим туда на работу и учебу выходцам с Филиппин и другим иностранцам. В Москве увеличить число Месс на английском языке пока не представляется возможным, рассказали РИА Новости представители Римско-Католической Церкви в России.

Ранее временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер заявил в интервью РИА Новости, что Филиппины хотят основать больше католических и протестантских сообществ в России, а также высоко оценивают роль Русской Православной Церкви во взаимодействии стран.

Как отметил в разговоре с РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке, филиппинцы всё чаще приезжают по работе в регионы России. Поэтому посольство заинтересовано в том, чтобы там были католические храмы, в которые можно легко попасть. «И здесь вопрос отчасти к властям – по поводу строительства, а отчасти к Церкви – служат ли там священники, которые разговаривают на английском и готовы обслуживать иностранцев. Кстати, намного больше: еще массу студентов из Африки, Азии, Латинской Америки», – сказал генсек ККЕР. Он добавил, что также остается проблема с доступом священников к иностранцам, которые находятся в тюрьме, в том числе в ожидании высылки, или в больнице. Липке отметил, что, строго говоря, организованных по этническому принципу католических филиппинских приходов в России не существует: филиппинцы входят либо в англоязычные общины, либо – отчасти – в общины с тагальским языком, одним из основных на Филиппинах. На данный момент такие имеются в основном в Санкт-Петербурге и в Москве. «Здесь у них есть возможность попасть на Мессу. Задача в том, чтобы община поддерживала связь с ними, с учетом того, что они очень заняты работой. В этом плане у протестантов преимущество – там священник не нужен, они могут собираться где угодно, малыми группами, читать Библию и молиться. Соответственно, задача Католической Церкви – создавать внутри имеющихся больших приходов группы», – считает он. Для этого запрос со стороны филиппинцев не нужен – «ведь они не запрашивают чьего-то назначения», добавил священник.

В Москве каждое воскресенье служат как минимум три Мессы на английском языке, и значительное число их участников – выходцы с Филиппин, сообщил РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. «Филиппинцы достаточно религиозны, и большинство из них исповедует католичество, поэтому везде, где они проживают за рубежом, они образуют достаточно сплоченные общины. Однако в настоящее время имеющиеся в распоряжении Архиепархии площади пока не позволяют увеличить число Месс на английском, поскольку Мессы также служатся на десятке других языков», – пояснил он. По словам отца Кирилла, пока неизвестно, обращалось ли филиппинское посольство по этому вопросу к российским католическим епископам.