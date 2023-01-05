Католическая община Новосибирска простилась с Бенедиктом XVI (+ ФОТО)

В четверг, 5 января 2023 года, в Ватикане состоялась торжественная церемония похорон Папы на покое Бенедикта XVI, скончавшегося 31 декабря 2022 года. Более 50 000 тысяч паломников со всего мира собрались на площади Святого Петра, чтобы отдать дань уважения Папе-эмериту. Заупокойное богослужение о своём предшественнике возглавил Папа Римский Франциск.

И в то же самое время в столице Сибири в Кафедральном соборе Преображения Господня совершалась Литургия с вечерней по усопшему, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт в сослужении с клириками г. Новосибирска.

В Мессе также принял участие постоянный диакон Католической Церкви — Генеральный консул Германии в Новосибирске господин Бернд Финке. Он с благословения Правящего Архиерея обратился после чтения Евангелия ко всем присутствовавшим со словом проповеди.

Господин Финке горячо поблагодарил за эту предоставленную возможность сказать пару слов «как немец о немце», с которым консул познакомился во время своей дипломатической службы в Риме. Он рассказал о личном опыте своего знакомства с Папой Бенедиктом: в начале как с выдающимся богословом Церкви, который мог одновременно просто говорить о красоте веры. Хотя как префект Конгрегации вероучения, а потом и Папа Римский, он очень долго держал высшую церковную власть в своих руках, но всё же оставался всегда скромным и смиренным слугой в винограднике Божьем. Это был человек маленького роста, говорил тихо, но при этом излучал большую в любовь ко Христу, был «гигантом веры», как его назвала премьер-министр Италии.

Немцы относились к Папе Бенедикту с гордостью, потому что немецкий Папа, но одновременно и с критикой, за то, что не спешил вводить прогрессивные реформы в Церкви. Католический автор Генри Нувен пишет, что видеть то, как постепенно умирает любимый человек подобно тому, как смотреть на лодку, покидающую пристань и отправляющуюся в открытое море: она всё уменьшается и уменьшается в твоих глазах, однако на другом берегу стоит Господь, для Которого эта лодка становится всё больше и больше, до тех пор, пока она не причалит к гавани Божьей.

«Как Pontifex Maximus, Папа Бенедикт строил мосты к Богу, к вере, к Церкви. И я уверен, что Господь Бог очень рад отныне видеть его у Себя в вечности», — заключил проповедник.