Каритас Преображенской епархии открыл благотворительную столовую в Барнауле (ФОТО)

12 апреля 2023 г. была открыта благотворительная столовая в городе Барнауле. Это уже третий подобный реализованный проект «Каритас Преображенской епархии». Напомним, что ранее уже были открыты и в настоящее время успешно работают столовые в двух других сибирских городах — Новосибирске и Омске.

Вот что пишет об этом событии паблик «Каритас в Сибири | Помощь людям»:

Мы открыли благотворительную столовую в Барнауле🎉

Это было волнительно, но все переживания моментально исчезли, когда в столовую вошли люди, ради которых она создавалась. Мы предложили им простой и вкусный обед — борщ, гречку с котлетой и шоколадный пирог с чаем, а в ответ получили много теплых слов и искренних улыбок💛

Мы благодарим гостей, которые пришли поддержать нас в такой важный день — представителей администрации Железнодорожного района г. Барнаула, а также руководство Комплексного центра социального обслуживания населения. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Также хотим сказать спасибо нашим коллегам из Алтайского краевого отделения «Российского Детского Фонда» и фонда «Дари еду». Мы рады, что в некоммерческом секторе Барнаула столько открытых и заинтересованных специалистов!

Это уникальный для города проект: открытая столовая стала первой социальной столовой в Барнауле и четвертым по счёту проектом Каритас в данном городе.

Барнаульская благотворительная столовая работает по будням с 12:30 до 14:30 по адресу: ул. Юрина, 4Б.

Телефон для связи: 73-00-75.

Отныне нуждающиеся люди будут ежедневно получать здесь бесплатный горячий обед: первое, второе, чай с выпечкой. Что не менее важно, они смогут общаться друг с другом, вместе заниматься творчеством и отмечать праздники. Также у посетителей будет возможность принять душ и постирать одежду в прачечной.

Больше 26 лет Каритас Преображенской епархии помогает бездомным людям, детям и подросткам из кризисных семей, одиноким мамам с детьми. Ежегодно помощь получает более 2000 человек.



По информации «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске»