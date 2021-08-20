«Каритас» Пакистана готов принять афганских беженцев

После захвата Кабула талибами пакистанское отделение католического фонда «Каритас» готовится оказать гуманитарную помощь афганским беженцам. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Благотворительная организация уже оповестила свои подразделения на границах с Афганистаном, где ожидается массовый приток людей. По данным местных СМИ, тысячи афганцев уже прибыли в Пакистан через перевал Чаман, один из самых оживлённых маршрутов между двумя странами, однако эту информацию опроверг министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед.

Более 200 афганских семей прибыли в район Кветта в провинции Белуджистан: об этом заявил в интервью агентству UCANEWS исполнительный директор пакистанского фонда «Каритас» Амджад Гульзар:

«Наши отделения в Кветте и Исламабаде-Равалпинди уже готовы отреагировать на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, и мы предоставим персонал, знающий пушту (язык основной этнической группы в Афганистане – прим. ред.). Кризисы, связанные с беженцами, часто носят затяжной характер и требуют стратегий, направленных на удовлетворение как неотложных потребностей, таких как вода, первая помощь и вакцинация, так и среднесрочных и долгосрочных, таких как психическое здоровье беженцев, переживших травму, лечение хронических заболеваний и образование», – подчеркнул Амджад Гульзар.

Для координации гуманитарной помощи представители местного «Каритаса» встретились в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, с сотрудниками Управления Верховного комиссара ООН по делам афганских беженцев.

Исламская Республика Пакистан не присоединилась ни к Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года, ни к соответствующему Протоколу ООН 1967 года. Однако местная организация «Каритас» постоянно помогала афганским беженцам в 1970-х годах (также после советского вторжения), после прихода к власти талибов в 90-х годах, а также после вторжения войск США в 2001 году. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в настоящее время в стране всё ещё проживает миллион 400 тысяч беженцев из Афганистана; более 300 тысяч из них находятся в южном портовом городе Карачи. В провинции Хайбер-Пахтунхва, на севере Пакистана, расположены 43 лагеря афганских беженцев.