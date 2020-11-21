«Каритас» Филиппин предостерегает от мошенников

Исполнительный директор филиппинского отделения «Каритас» священник Антон Паскуаль предостерег верующих от мошенников, которые используют название этой католической благотворительной организации для сбора денег, направленных якобы на помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

Священник призвал филиппинцев «заражать вирусом любви», не злоупотребляя трудной ситуацией, в которой народ оказался после ряда тайфунов, обрушившихся на страну как раз во время пандемии коронавируса.

Филиппинское отделение «Каритас» уже собрало 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для преодоления эпидемии коронавируса.

В сборе пожертвований с католическим фондом сотрудничает «Проект Угнайан» — инициатива, к которой примкнули крупные предприятия и семьи филиппинских предпринимателей, а также Филиппинский фонд преодоления чрезвычайных ситуаций.

Благодаря этой инициативе приходы и волонтеры «Каритас» Манилы уже распределили продуктовые бонусы и денежные пособия между нуждающимися семьями. Адресатами помощи стали почти 10 миллионов человек.



Источник: Vatican News