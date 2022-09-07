Католический епископат Англии и Уэльса призвал нового премьер-министра позаботиться о бедных

Примас Англии и Уэльса направил свои поздравления Лиз Трасс, новому британскому премьер-министру, заверив ее в своей молитвенной поддержке и подчеркнув необходимость учитывать нужды самых бедных, передает Vatican News.

Кардинал Винсент Николс подчеркнул наличие чрезвычайной ситуации как на национальном, так и на международном уровне, включая резкое повышение стоимости жизни. Он напомнил, что католики присутствуют в каждой местной общине, стараясь внести свой вклад в поддержку нуждающихся.

«Мы знаем о драматическом влиянии кризиса на многих людей, которые осознают, что стоят перед выбором «отопление или еда», особенно с приближением зимы. Богатство, к которому привыкло наше общество, похоже, исчезает. Мои собратья-епископы и я понимаем сложность причин, как краткосрочных, так и долгосрочных, вызывающих кризис, от которого сегодня страдает так много людей. В общественной жизни и в благотворительном секторе много католиков, которые привержены поиску долгосрочных решений этих политических и экономических проблем», — написал глава Конференции католических епископов Англии и Уэльса.

Архиепископ Вестминстерский напомнил об эффективности положений социального учения Католической Церкви для поиска справедливых решений, в том числе служащих общему благу и принципу субсидиарности. Он обратил внимание на необходимость помощи пожилым людям, семьям с детьми и тем, кому труднее всего пережить чрезвычайное удорожание жизни.

Иерарх призвал католиков активно участвовать в благотворительных проектах по поддержке пострадавших от кризиса. «Я молюсь, чтобы все в нашем обществе работали вместе, чтобы найти способы, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, смягчить кризис, который угрожает благополучию многих людей», — признал он.

47-летний политик, утвержденная новым главой правительства, жена и мать двоих детей, недавно призналась, что разделяет ценности христианской веры и Англиканской Церкви, но не исповедует свою веру регулярно.