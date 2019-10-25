Кардинал Стефан Вышинский будет причислен к лику блаженных в июне будущего года

Кардинал Стефан Вышинский, возглавлявший Католическую Церковь в Польше в годы коммунистического режима, будет причислен к лику блаженных 7 июня 2020 года. Бетификационную Мессу на площади Пилсудского в Варшаве возглавит префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Джованни Анджело Беччу, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт The First News.

3 октября Папа Франциск утвердил Декрет о беатификации кардинала Вышинского, признав факт чуда, совершенного небесным ходатайством польского иерарха. Речь идет об исцелении от рака 19-летней польской девушки в 1988 году. После того, как врачи заявили, что пациентка обречена, группа монахинь и мирян стали сугубо просить о молитвенном предстательстве покойного кардинала. Вскоре больная выздоровела.

Кардинал Стефан Вышинский (1901-1981) был одной из ключевых фигур в истории Польши ХХ столетия. Священником он стал в 23 года, в годы Второй мировой войны служил капелланом Армии Крайовой, принимал участие в спасении евреев. В 1946 году был назначен епископом Люблинским, а в конце 1948 года – митрополитом Гнезенско-Варшавским, примасом Польши.

В январе 1953 года Папа Пий XII возвел Стефана Вышинского в кардинальское достоинство, но в связи с противодействием коммунистических властей тот не смог поехать в Рим, чтобы принять соответствующие регалии. Осенью того же года он был помещен под арест, под которым находился до 1956 года. В 1957 году кардинал Вышинский всё же смог посетить Рим, а впоследствии принимал участие во II Ватиканском Соборе. Примас Польши играл выдающуюся роль в попытках наладить отношения Католической Церкви с коммунистическим режимом и минимизировать гонения на верующих. В 1980 году во время охвативших всю Польшу забастовок он выступал посредником на переговорах властей и профсоюза «Солидарность».

Примас Польши, кардинал Стефан Вышинский скончался 8 мая 1981 года в Варшаве. Процесс его беатификации начался в 1989 году.