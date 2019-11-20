Кардинал Шёнборн удостоился высшей награды УГКЦ

Кардинал Шёнборн удостоился высшей награды УГКЦ

Ноябрь 20, 2019

Архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн был удостоен медали имени Андрея Шептицкого, которую австрийскому иерарху вручил глава Украинской Греко-Католической Церкви Верховный Архиепископ Киевский и Галицкий Блаженнейший . Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Медаль, которая является высшей наградой , была учреждена Синодом епископов этой Церкви во время ассамблеи, проходившей в Брюховичах (Львов) со 2 по 11 ноября 2018 года, и кардинал Шёнборн стал первым, кто получил эту награду – «за неустанный труд по примирению между народами, продвижению экуменического и межрелигиозного диалога и связей между Церковью и государством». Церемония вручения имела место 12 ноября в Кафедральном соборе Святого Стефана в Вене. Во время этого мероприятия прозвучал также реквием в память о жертвах Голодомора и в честь кардинала Теодора Иннитцера, благодаря которому информация о геноциде украинского народа в 1932-33 гг. передавалась за рубеж.

На протяжении многих лет кардинал Шёнборн поддерживал тесные контакты с Украинской Греко-Католической Церковью. Он является также Ординарием для католиков византийского обряда в Австрии. В декабре 2014 года архиепископ Венский принимал участие в качестве специального посланника Папы в Киеве в праздновании 25-летия выхода УГКЦ из подполья. Принимая высокую награду от предстоятеля УГКЦ, кардинал Шенборн сказал: «Я принимаю эту награду, осознавая, что могу духовно отдать ее моему предшественнику кардиналу Теодору Иннитцеру, человеку, который имел мужество рассказать правду о Голодоморе на Украине.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна