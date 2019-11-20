Кардинал Шёнборн удостоился высшей награды УГКЦ

Архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн был удостоен медали имени Андрея Шептицкого, которую австрийскому иерарху вручил глава Украинской Греко-Католической Церкви Верховный Архиепископ Киевский и Галицкий Блаженнейший Святослав Шевчук. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Медаль, которая является высшей наградой УГКЦ, была учреждена Синодом епископов этой Церкви во время ассамблеи, проходившей в Брюховичах (Львов) со 2 по 11 ноября 2018 года, и кардинал Шёнборн стал первым, кто получил эту награду – «за неустанный труд по примирению между народами, продвижению экуменического и межрелигиозного диалога и связей между Церковью и государством». Церемония вручения награды имела место 12 ноября в Кафедральном соборе Святого Стефана в Вене. Во время этого мероприятия прозвучал также реквием в память о жертвах Голодомора и в честь кардинала Теодора Иннитцера, благодаря которому информация о геноциде украинского народа в 1932-33 гг. передавалась за рубеж.

На протяжении многих лет кардинал Шёнборн поддерживал тесные контакты с Украинской Греко-Католической Церковью. Он является также Ординарием для католиков византийского обряда в Австрии. В декабре 2014 года архиепископ Венский принимал участие в качестве специального посланника Папы в Киеве в праздновании 25-летия выхода УГКЦ из подполья. Принимая высокую награду от предстоятеля УГКЦ, кардинал Шенборн сказал: «Я принимаю эту награду, осознавая, что могу духовно отдать ее моему предшественнику кардиналу Теодору Иннитцеру, человеку, который имел мужество рассказать правду о Голодоморе на Украине.