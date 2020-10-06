Кардинал Сакко (Ирак): энциклика во имя прекращения несправедливости

Халдейский Патриархат выражает надежду, что новая энциклика Папы Франциска о братстве и социальной дружбе откроет новую фазу отношений, особенно в тех регионах мира, которые опустошены длительными войнами и нищетой. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Было необходимо услышать голос, отличный от тех, которые сеют зло, войну и экстремизм», – заявил в интервью Vatican News кардинал Луис Рафаэль Сакко, Патриарх Халдейской Католической Церкви, комментируя выход новой энциклики Папы Франциска Fratelli tutti.

«Мы не враги. Хватит войны, угнетения, страданий», – подчеркнул восточный иерарх, называя документ Папы своего рода водоразделом, способным «открыть сердца людей этому пророческому голосу». Кардинал Сакко отметил необходимость безотлагательных действий в пользу братства, заботы о мигрантах, справедливого и всеобщего распределения благ: «Мы нуждаемся в прощении, особенно в наших краях, где нет ничего, кроме мести».

Архиепископ Багдадский призвал верующих использовать это благоприятное время – кайрос – для духовного пробуждения, и это касается каждого: к сожалению, «мы, христиане, в какой-то мере утратили нашу духовность; но также и мусульмане должны вернуться к основам своего Корана, обозначенного чувством толерантности, справедливости и братства, – отметил кардинал. – Со своей стороны, неверующие призваны обрести новое чувство гражданственности ради братского, солидарного и справедливого общества. Нужно прекратить сектантство, ибо оно несовместимо с человеческими и религиозными ценностями».

Кардинал Сакко отметил, что в Ираке, страдающем от политической напряжённости и конфликтов, возобновляются Святые Мессы с участием прихожан, в то время как «на всём Ближнем Востоке сохраняется напряжённость, усугублённая пандемией и слабым уровнем здравоохранения».