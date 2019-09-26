Кардинал Пьетро Паролин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал к защите тропических лесов

23 сентября государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призывая к многосторонним действиям в защиту тропических лесов. Сообщает корреспондент Vatucan News София Халходжаева.

Святейший Престол призывает к безотлагательным и долговременным действиям по защите тропических лесов мира, поскольку их стремительное уничтожение является не только экологическим кризисом, но и социальным и прежде всего этическим, подчеркнул кардинал. «Мы все знаем, насколько важны леса для всего мира и для будущего человечества: они являются самым надёжным возобновляемым ресурсом в мире и необходимы для целостного человеческого развития», — заявил ватиканский иерарх. «Однако во времена растущей урбанизации их незаменимое значение часто недооценивается». Поэтому чрезвычайно важно повышать осведомлённость людей, чтобы они рассматривали леса не «просто как ресурсы, подлежащие эксплуатации, но и как заповедник, который необходимо культивировать и постоянно обновлять». Эта задача тем более злободневна перед лицом стремительного разрушения лесов в результате «утраты видов и жизненного баланса, которые могут изменить всю экосистему» — подчеркнул госсекретарь Ватикана.

«Великие страдания несет с собой абсурдное уничтожение лесов», и самую высокую цену за это платят «те, для кого леса олицетворяют их дом, средство к существованию, культурные традиции и социальные структуры». Поэтому «забота о нашем общем доме и забота о наших братьях и сёстрах в этом доме должны идти рука об руку», — призвал кардинал. «Нам нужна целостная экология, которая бы продвигала ответственное использование лесов в интересах экономического и социального развития, защищала и хранила их на благо тех, кто зависит от лесов и заботится о них, а также на благо всего человечества и будущих поколений». Кардинал Паролин призвал государства, чтобы «решения по более эффективному управлению нашими лесами принимались при полном и значимом участии тех, чьи права, ценности и интересы затронуты в наибольшей степени».

Кардинал сообщил, что через две недели, 6 октября в Ватикане откроется Синод епископов всего мира по вопросам Амазонии, участники которого сосредоточатся главным образом на церковных и пастырских проблемах этого региона, уделяя особое внимание местным коренным народам. Кроме того будут рассмотрены гуманитарные, экологические, социальные и экономические вопросы, которые оказывают влияние на регион и касаются всего человечества. Ряд важных экосистем, таких как бассейн реки Конго, тропические леса Юго-Восточной Азии и другие национальные леса и зеленые территории также подвергаются серьезным угрозам. Как подчеркнул Папа Франциск во время своего недавнего визита на Мадагаскар, страну, которая с 2001 года потеряла пятую часть своих лесов, «не может быть реального экологического подхода или конкретных действий по защите окружающей среды без социальной справедливости, которая гарантировала бы право на общее предназначение земных благ для нынешних, а также и для будущих поколений».

В заключение своей речи кардинал Пьетро Паролин настоятельно призвал государства без промедления приступить к «комплексным и многосторонним действиям, направленным на борьбу с нищетой и восстановление достоинства отверженных, а также на защиту ценного, незаменимого и находящегося под угрозой исчезновения дара», которым являются тропические леса.