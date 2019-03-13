Кардинал Пелл приговорен к шести годам заключения

Суд в Австралии приговорил кардинала Джорджа Пелла, бывшего префекта ватиканского Секретариата по экономике, к шести годам заключения по обвинению в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году, — сообщает РИА-Новости со ссылкой на телеканал SBS.

По данным телеканала, судья Питер Кидд вынес приговор в окружном суде Мельбурна, приняв во внимание возраст Пелла, которому 77 лет, тяжесть преступления и широкую огласку дела. Иерарх приговорен к шести годам заключения, три года и восемь месяцев из которых он будет отбывать без права условно-досрочного освобождения. Судья Кидд заявил, что сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста Пелла, чтобы увеличить вероятность того, что он проживет «последние годы жизни в обществе». Ранее австралийский суд присяжных признал 77-летнего кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певчих церковного хора, что имело место в 1996 году в бытность Пелла архиепископом Мельбурна.

В феврале временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого Престола Алессандро Джизотти заявил, что Пелл не является более префектом ватиканского Секретариата по экономике, поскольку его пятилетний мандат истек 24 февраля с.г.