Кардинал Паролин о предстоящем визите президента Путина в Ватикан

Корреспондент газеты итальянского епископата Avvenire взял интервью у госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина, задав иерарху вопросы, касающиеся ватиканской дипломатии. В эти дни кардинал принимал участие в празднике газеты, который организовали в городе Потенца (область Базиликата) Конференция епископов Италии и Ассоциация молодых европейцев. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Касаясь темы предстоящей встречи Папы Франциска с Владимиром Путиным, кардинал отметил: «Президент России считается верующим человеком, и поэтому я думаю, что он признаёт в Папе Римском воплощение ценностей, которые для него лично важны. Кроме того, Россия внимательна к таким вопросам, как защита христиан на Ближнем Востоке и кризис христианских ценностей в западном обществе. Эта встреча предоставит возможность рассмотреть вопросы, беспокоящие Святейший Престол, например, ситуацию в Сирии и конфликт на востоке Украины».

Отвечая на вопрос о предполагаемой связи между визитом российского президента и саммитом Украинской Греко-Католической Церкви, который также состоится на этой неделе в Ватикане, кардинал Паролин заявил, что такой связи не существует: «Это случайное совпадение по времени».