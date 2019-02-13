Кардинал Кох — российским католикам: «Хорошо молиться о единстве мы можем только тогда, когда знаем других»

12 февраля, по случаю третьей годовщины встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване, в Москву приехал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох вместе с делегацией Папской академии жизни во главе с ее президентом, архиепископом Винченцо Пальей. Утром кардинал Кох отслужил Мессу в кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве, и затем любезно ответил на вопросы Информационной службы Архиепархии.

Ваше высокопреосвященство, три года назад в Гаване вы сказали российским католикам, что самые важные качества, необходимые для единства христиан — это страсть и терпение, и главная наша задача — это молиться о единстве. Сегодня, когда после встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла прошло три года, могли бы вы конкретизировать эту рекомендацию?

Экуменический диалог идет не настолько быстро, чтобы всего через три года можно было бы уже сказать что-то совершенно новое. Это очень и очень долгий процесс. Иисус, конечно, знал это, и потому Он дал нам задание молиться о единстве. Но хорошо молиться о единстве мы можем только тогда, когда знаем других. И потому я бы сказал, что встреча с другими христианами, с другими церквами, является необходимой частью диалога. Папа Иоанн Павел II всегда говорил, что тайна экуменического диалога — это обмен дарами. Каждой отдельной церкви дан особый дар благодати, который мы можем принять и благодаря этому наша вера станет богаче.

Вы хорошо знаете экуменическую ситуацию в других странах, например, в Восточной Европе. Есть ли примеры каких-то форм межхристианского сотрудничества, которым мы уделяем недостаточно внимания в России, возможности, которые мы упускаем?

У экуменизма много форм. Есть экуменизм любви: это значит, что мы взаимно узнаем друг друга, встречаемся друг с другом. Есть культурный экуменизм: мне он кажется чрезвычайно важным как раз потому, что церкви Запада и Востока разделились между собой в первую очередь не из-за причин, связанных с верой, а из-за культурных причин, потому что они больше не знали и не понимали друг друга. Поэтому так важно лучше знать культуру другого, чтобы иметь возможность делиться друг с другом также и верой.

Наконец есть практический экуменизм. Сегодня в нашем обществе есть множество вызовов, обращенных к человеческой жизни, к человеческому общежитию. Очень важно, чтобы христиане давали совместное свидетельство именно в том, что касается основополагающих вопросов человеческой жизни и жизни общества. Это вопросы, которые касаются нас всех. И чем больше мы вместе исповедуем нашу веру, тем громче слышен голос христиан, особенно на Востоке.

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Также в этот день кардинал Кох принял участие в конференции «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью», организованной совместно Папской академией жизни и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени свв. Кирилла и Мефодия. Эта конференция стала уже третьим форумом, приуроченным к годовщине встречи в Гаване: в 2017 году во Фрибургском университете в Швейцарии прошла конференция, посвященная итогам гаванской встречи, а в феврале 2018 года, в Вене состоялась конференция, посвященная ситуации христиан на Ближнем Востоке.



Беседовал свящ. Кирилл Горбунов

Фото Ольги Дубягиной

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве