В Москве прошла международная конференция «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью»

К третьей годовщине исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване была приурочена международная конференция, прошедшая 12 февраля 2019 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тема конференции – «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью».

Организатором мероприятия выступили Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Папский совет по содействию христианскому единству, Общецерковная аспирантура и докторантура и Папская академия защиты жизни.

Открывая конференцию, председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион констатировал, что состоявшаяся 12 февраля 2016 года в аэропорту города Гаваны первая в истории встреча Предстоятелей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви «стала результатом многолетнего диалога и, в свою очередь, определила перспективу развития наших двусторонних отношений на многие годы вперед».

«Именно в силу основополагающего значения Гаванской встречи было решено ежегодно отмечать это событие совместной конференцией на одну из актуальных тем, затронутых в Совместной декларации, которая была подписана по итогам переговоров Папы и Патриарха», – отметил митр. Иларион. Он напомнил, что в первую годовщину встречи в Гаване состоялась конференция во Фрибургском университете (Швейцария), участники которой говорили об общем значении этого события для отношений между двумя Церквами. В феврале 2018 года, в связи со второй годовщиной Гаванской встречи, в Вене была проведена конференция, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке как основной проблеме, послужившей причиной для организации встречи Папы и Патриарха. На мероприятии, в частности, был представлен каталог разрушенных христианских храмов и святынь Сирии, подготовленный благодаря православно-католическому сотрудничеству.

«К третьей годовщине Гаванской встречи, которую мы отмечаем в Москве, приурочена международная конференция «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью», поскольку тема эвтаназии как одна из актуальных проблем современности затрагивается в Гаванской декларации», – рассказал председатель ОВЦС.

Подчеркнув, что одной из центральных тем Гаванской декларации является тема христианского мученичества от первых веков церковной истории до наших дней, митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Говоря о свидетельстве христиан в XX веке и в наше время, Предстоятели двух Церквей не могли обойти молчанием и феномен секуляризации, который все более ощущается в традиционно христианских странах Европы. В то время как на Ближнем Востоке верующие во Христа подвергаются преследованиям и геноциду, в странах европейской цивилизации, обязанной столь многим христианскому наследию, в том числе и самим понятием прав человека, во имя этих самых прав христиане испытывают на себе проявления дискриминации, а христианские символы и другие выражения христианской веры вытесняются из общественной жизни. По убеждению как Патриарха Кирилла, так и Папы Франциска, Европа нуждается в христианских ценностях, которые, без преувеличения, являются основополагающими для ее культуры. И Папа, и Патриарх много раз подчеркивали эту мысль в своих выступлениях и текстах, но в Гаване два защитника христианских корней Европы смогли объединить свои голоса в общем призыве, обращенном к христианам Востока и Запада, вместе свидетельствовать «о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией» (п. 16)».

В Совместной декларации подчеркивается, что христианские ценности не сводятся исключительно к символам или внешним выражениям веры, упомянул Владыка. «Милосердие должно занимать первое место в христианском свидетельстве, – напомнил он. – Только в этом случае такое свидетельство будет вызывать доверие в мире, который больше не верит в красивые слова. Именно поэтому сразу после упоминания о христианских корнях в Совместной декларации уделяется внимание социальным вопросам».

Митр. Иларион указал на то, что проблема справедливости, в том числе и в европейском обществе, является ключевой как для Православной Церкви, так и для Римско-Католической Церкви, которые в наше время считают чрезвычайно актуальным призыв к солидарности со всеми страждущими – с бедными, эмигрантами, беженцами, преследуемыми, престарелыми и всеми оказавшимися на обочине общественной жизни.

«В этом контексте Совместная декларация обращает внимание, в том числе, и на проблему семьи в секуляризованном обществе, – продолжил иерарх. – Защищать семью значит защищать жизнь как дар Божий. Современный человек способен манипулировать чужими жизнями, не признавая присутствие образа Божия в каждом с момента рождения до его естественной смерти. Такое отношение выражает себя повсюду – от убийства еще не рожденных детей до биотехнологических экспериментов и так называемой эвтаназии. В ряде западных стран права человека превратились, по сути, в инструмент манипулирования большинством, борьба за права человека становится диктатурой меньшинства по отношению к большинству».

Как отметил митрополит, признание легальной возможности добровольного ухода из жизни, так называемой эвтаназии, в том числе и несовершеннолетних детей, – это еще один зловещий результат извращенного толкования прав человека: «Несовершеннолетний ребенок не имеет гражданской дееспособности – он, например, не может голосовать или самостоятельно вступать в сделки гражданско-правового характера, поскольку общество признает, что у него недостаточно возможностей для принятия ответственных решений. Однако в Европе государство дает согласие на детскую эвтаназию, полагая, что в этом акте оно придерживается принципов гуманизма и человеколюбия».

Еще в 2000 году, формулируя «Основы социальной концепции», Русская Православная Церковь однозначно определила эвтаназию как «форму убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент» (п. XII), напомнил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он привел слова приснопамятного Патриарха Алексия II, в докладе на Епархиальном собрании Москвы в 2004 году указавшего на глубоко антихристианский характер этого феномена: «Мы должны со всей твердостью заявить: эвтаназия — это один из видов сознательного самоубийства. В религиозном отношении — это крайняя степень отпадения от Бога… Православная Церковь не может квалифицировать пропаганду эвтаназии и самоубийства иначе как скрытый или явный сатанизм, дьявольщину». О том же в своих публичных выступлениях многократно говорил Святейший Патриарх Кирилл.

«Эвтаназия является преступлением человека против самого себя и против общества, – констатировал владыка Иларион. – Разрешенная в масштабах целой страны, эвтаназия говорит о глобальной духовной болезни. Ее пропаганда в конечном итоге может превратиться в смертоносную государственную идеологию, как только количество людей преклонного возраста станет для этой страны социальной проблемой. Таким путем созидается «цивилизация смерти» вместо «цивилизации любви», о которой как о задаче христианского общества так много писал Папа Иоанн Павел II. Папа Франциск и Патриарх Кирилл обращаются к молодым поколениям с призывом воплощать в жизнь «евангельские заповеди о любви к Богу и ближним» (п. 22). Необходимой предпосылкой для этого является уважение «неотъемлемого права на жизнь». Предстоятели двух Церквей подчеркивают, что «распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом». В этой связи Папа и Патриарх выражают озабоченность «все более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирование человеческой жизнью – это покушение на основы бытия человека, сотворенного по образу Божию», и напоминают «о непреложности христианских нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к жизни, согласной с замыслом своего Творца» (п. 21)».

Обращаясь к участникам заседания, митрополит Волоколамский Иларион пожелал, чтобы конференция, впервые организованная на столь актуальную тему совместно Отделом внешних церковных связей, Папской академией жизни и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «способствовала более глубокому богословскому и научному осмыслению вопросов жизни и смерти человека в современном технологическом обществе, в развитие положений Совместной декларации Папы Франциска и Патриарха Кирилла, сформулированных три года назад».

Затем к присутствующим обратился председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, рассмотревший, в частности, различные аспекты темы, которой посвящена нынешняя встреча.

Выступая на заседании, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон напомнил: «Тема конференции касается не только наших подопечных, не только людей, которые сейчас болеют или готовятся к переходу в другую жизнь, но и каждого из нас. Каждый человек смертен».

«Отношение к смерти в современном обществе за последнее время очень изменилось: если раньше всегда считалось мудростью помнить о смерти, то сейчас о ней люди стараются не помнить, забыть, – отметил епископ. – Люди хотят сделать жизнь приятной, наполненной удовольствиями, комфортной. С другой стороны, они совершенно не боятся самовольно прекратить свою жизнь, перейти эту грань, которая отделяет нас от другого мира. Эти крайности в отношении к смерти вредят человеческой душе. Наша задача как носителей христианского мировоззрения – сформулировать на вопросы, которые возникают. Надо и самим правильно относиться к смерти, и помочь это сделать тем людям, которые находятся на грани жизни и смерти, а также медицинскому сообществу, которое, к сожалению, не всегда правильно воспитано и не всегда в основу своей деятельности полагает духовные правила и христианские истины».

Епископ Пантелеимон упомянул о том, что люди, которые болеют, страдают, умирают, бывают восприимчивы и к посещению священника, и к духовной беседе – они ощущают, что жизнь искажена грехом, болезнь и смерть являются следствием греха. «Здоровые люди не понимают, не осознают своих грехов. И когда с человек случается какая-то беда, он как будто просыпается, как будто он раньше не знал, что есть и страдания, и болезни, и смерть, – подчеркнул архипастырь. – Когда беда не касалось его самого, он относился к этому как-то спокойно. Но когда это случились с ним или с его ребенком, он начинается задумываться о смысле страданий и хочет понять, почему такое происходит».

«Несомненно, эта конференция внесет очень важный и нужный вклад и в практические труды врачей, сестер, священников и поможет нам больше помочь другим, и, конечно, самим тоже приготовиться к неизбежной кончине жизни», – засвидетельствовал иерарх.

Теме конференции было посвящено также выступление президента Папской академии жизни архиепископа Винченцо Пальи.

На заседании присутствовали представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк, а также генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель, эксперт в области биоэтики, медицинской и нравственной теологии священник Ренцо Пегораро, руководитель Отдела по связям с Россией международного католического благотворительного фонда «Кирхе-ин-Нот» П.В. Гуменюк, представители научного сообщества, администрация и учащиеся ОЦАД.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС