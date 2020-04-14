Кардинал Де Донатис, у которого диагностировали коронавирус, пошел на поправку

Первый из кардиналов, у которого диагностировали COVID-19, обратился из больницы с посланием, в котором поблагодарил верующих за молитвы и сообщил, что он выздоравливает. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CAN.

30 марта стало известно, что тест на коронавирус, который сдал Папский викарий города Рима кардинал Анджело Де Донатис, оказался положительным. 66-летний прелат был госпитализирован в римскую Клинику имени Агостино Джемелли.

8 апреля он направил верующим Рима послание, в котором написал: «Слава Богу, я выздоравливаю. Скоро меня выпишут». Кардинал поведал, что чувствовал поддержку и утешение от молитв всех, кто был близок к нему в эти дни. «Хочу особо поблагодарить врачей, медсестер и весь персонал Клиники Агостино Джемелли, которые заботятся обо мне и многих других пациентах, проявляя компетенцию и гуманность, вдохновляясь чувствами Доброго Самарянина». Кардинал также поблагодарил Папу Франциска за его поддержку и молитвы. Если ординарием Римской епархии официально является сам Понтифик, то на практике управление этой церковной областью ложится на печи Папского викария, который пользуется широкими полномочиями, делегированными ему Папой.

Ссылаясь на евангельское повествование о том, как апостолы спросили Иисуса, где им приготовить Пасху (Мф 26,17), кардинал написал: «Размышляя над этим вопросом, в свете опыта этой болезни, мне кажется, что я ясно осознал, что никто из нас не может по-настоящему приготовиться к Пасхе, не поняв, что, прежде всего, сам Иисус желает ‘сотворить Пасху’ с нами. Мы можем только принять эту благодать и войти всей нашей жизнью в пасхальное таинство Христа, Который умер за наши грехи и воскрес ради нашего спасения. Позволим же Господу, чрез Его милосердную любовь, исцелить наши немощи и утешить скорби, которые мы носим в своих сердцах».