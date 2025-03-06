Папа Франциск: Великий пост как напоминание и надежда (+ ФОТО)

В Пепельную среду 5 марта на Авентийском холме состоялось традиционное богослужение – «стояние», — вводящее Церковь в период Великого поста. Оно началось с молебна в храме Св. Ансельма; затем покаянное шествие отправилось к базилике Св. Сабины. Передает русская служба Vatican News.



Согласно программе Папских богослужений, Евхаристию с обрядом возложения пепла должен был совершить Святейший Отец. Папа делегировал для этого Верховного пенитенциария кардинала Анджело Де Донатиса. «Мы чувствуем глубокое единение с ним в этот момент и благодарим его за приношение молитвы и страданий за благо всей Церкви и всего мира», — сказал иерарх перед тем, как зачитать подготовленную Святейшим Отцом проповедь. Папа выстроил ее вокруг двух измерений, присущих символу возлагаемого на голову пепла: памяти и надежды.

«Он оживотворяет в нас память о том, кем мы являемся, но также и надежду на то, чем мы станем. Он напоминает, что мы прах, но направляют нас к надежде, к которой мы призваны, ведь Иисус сошёл в прах земли, и Своим воскресением Он увлекает нас вместе с Собой к сердцу Отца».

Таким образом, великопостный путь к Пасхе проходит между напоминанием о нашей хрупкости и надеждой, что в конце дороги нас будет ждать Воскресший.

В нашей жизни бывает немало моментов, когда мы замечаем, что «человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс 39,7). Пепел напоминает нам о хрупкости, усталости, слабости, страхах, падениях, мимолетности наших мечтаний, эфемерности всего, что у нас есть. Эту нашу хрупкость мы ощущаем и тогда, когда сталкиваемся с «тонкодисперсной пылью», загрязняющей мир идеологическими противостояниями, логикой угнетения, идеологиями эксклюзивности, истощением земных ресурсов, насилием и войной. Все это «ядовитые частицы», из-за которых внутри нас растет неуверенность и страх перед грядущим.

Состояние хрупкости в конце концов напоминает нам о смерти: разными способами мы пытаемся ее изгнать, однако вынуждены с ней считаться, и это — знак шаткости и тленности нашей жизни.

Какую бы маску мы ни надевали, пепел указывает нам, кто мы на самом деле, и это для нас благотворно. Вместе с тем Великий пост приглашает нас оживотворить в себе надежду. Великий пост не должен оставить нас с опущенной головой: напротив, он побуждает нас поднять голову к Тому, Кто восстает из бездны смерти, увлекая и нас из праха греха и смерти к славе вечной жизни. Он сошёл туда, умер за нас и примирил нас с Отцом. Без надежды мы обречены на то, чтобы пассивно подчиняться нашей слабости, и в особенности перед опытом смерти впадаем в печаль и уныние.

«Надежда на Пасху, к которой мы устремляется, укрепляет в слабости, заверяет в Божьем прощении и, даже когда мы покрыты пеплом греха, открывает к славному исповеданию жизни: “Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха” (Иов 19,25)».

В конце проповеди Папа увещает обратиться к Богу, вернуться к Нему всем сердцем, вновь поставить Его в центр нашей жизни, чтобы «память о том, кем мы являемся, что мы хрупки и смертны, подобно рассеянному по ветру пеплу, наконец была освещена упованием на Воскресшего». Упоминая о традиционных трех аспектах Четыредесятницы, Святейший Отец поясняет: милостыня учит нас исходить из самих себя и делиться с теми, кто в нужде, питая надежду на более справедливый мир; молитва позволяет осознать нашу нужду в Боге, чтобы питать надежду, что в конце земного пути нас ждет любящий Отец; воздержание в пище помогает понять, что мы живем не только ради удовлетворения собственных нужд, но мы жаждем также любви и правды, и только любовь Бога и любовь между людьми по-настоящему насыщает и позволяет надеяться на лучшее будущее.