Епархиальный процесс прославления Григория-Петра Агаджаняна

28 октября в кафедральном соборе Римской епархии (Латеранском соборе Святого Иоанна) состоится открытие епархиальной фазы прославления в лике блаженных и святых Слуги Божьего Григория-Петра Агаджаняна. Богослужение пройдет под предстоятельством кардинала-викария Анджело Де Донатиса, сообщает русская служба Vatican News.

Григорий-Петр (в миру Газар) Агаджанян родился в 1895 году в Ахалцихе (Российская империя, сегодняшняя Грузия); был послан на учебу в Рим, где окончил Папский Урбанианский университет и в 1917 году был рукоположен в священники. Защитив докторскую диссертацию, он на короткое время вернулся в Грузию и служил приходским настоятелем в Тбилиси, а затем снова возвратился в Рим и был назначен вице-ректором, а позже ректором Папской армянской коллегии. Он также преподавал в Урбанианском университете космологию и богословие Таинств и был ректором этого университета. Помимо армянского языка, владел итальянским, французским, английским, русским, грузинским, латинским и греческим языками.

В 1935 году Григорий-Петр был назначен титулярным епископом Команы, а в 37-м был избран Патриархом-католикосом Киликии Армянской. «Под его мудрым руководством, — утверждает постулатор процесса прославления Григория-Петра Агаджаняна фра Карло Каллони, — Армянская Католическая Церковь вновь обрела престиж и важность в армянской диаспоре, после кровавых перипетий армянского геноцида 1915 года». В 1946 Папа Пий XII возвел Патриарха в кардинальское достоинство.

В 1955 году Патриарх-католикос возглавил Папскую комиссию по разработке восточного кодекса канонического права; чтобы посвятить себя этой работе, он подал в отставку от пастырского управления патриархатом. В 1960 году Григорий-Петр Агаджанян стал префектом Священной конгрегации по распространению веры – Propaganda Fide. «На этой должности, — поясняет постулатор, — он занимался непосредственно подготовкой католических миссионеров во всем мире и сыграл ведущую роль в либерализации церковной политики в развивающихся странах».

Святой Павел VI назначил его модератором Второго Ватиканского собора, и он внес особый вклад в создание декрета о миссионерской деятельности Церкви Ad gentes и соборной конституции о Церкви в современном мире Gaudium et spes.

В 1970 году иерарх подал в отставку и стал кардиналом-епископом субурбикарной епархии Альбано. Он жил в Папской армянской коллегии, где скончался 19 мая 1971 года. Был похоронен в армянском храме Святого Николая Толентийского в Риме.