Кардинал Барбарен готов служить на Мадагаскаре

Будучи оправдан французским правосудием, кардинал Филипп Барбарен, архиепископ Лионский и примас Галлии, не вернется к своим прежним обязанностям. О своем отношении к скандалу, в центре которого он оказался, иерарх рассказал в интервью французскому журналу «Пуэн». Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По словам Барбарена, он навсегда останется «тем, кто не сообщил о страшных поступках», притом, что правосудие постановило, что не он должен был сообщать об этом. В конце января апелляционный суд отменил приговор низшей инстанции, в соответствии с которым кардинал Филипп Барбарен был признан виновным в сокрытии сексуальных преступлений, совершенных клириком Лионской епархии Бернаром Прейна́. Межу тем, акты педофилии, о которых шла речь, имели место задолго до того, как Барбарен занял Лионскую кафедру.

В беседе с журналистами кардинал заявил, что признает свою вину в том, что несвоевременно осознал масштаб той драмы, которую являют собой сексуальные домогательства. «Лишь к концу 2014 года я осознал, что произошло, как сильно страдали жертвы», – сказал он. Хотя сам Барбарен был «облит грязью», атаки на него сыграли также положительную роль: «они привели к всеобщему пробуждению». Когда Барбарен узнал о преступлениях Бернара Прейна́, ему «не хватило мужества и решительности»: он полагал, что все необходимые меры по отношению к педофилу уже были приняты тремя его предшественниками на Лионской кафедре. «Я думал, что они сделали всё, что было возможно, и, со своей стороны, считал достаточным убедиться в том, что с тех пор Бернар Прейна больше не посягал на детей», – рассказал архиепископ. – Когда я спросил Прейна́: ”Как вообще священник мог совершить такие деяния?”, он мне ответил: ”Мне не стоит Вам отвечать – Вы всё равно не поймете”. В тот момент я должен был требовать, настаивать, и я сожалею о том, что не сделал этого».

Отвечая на вопрос о своих планах, кардинал рассказал, что в ближайшее время он подаст Папе Франциску повторное прошение об отставке с занимаемых им постов. В дальнейшем он хотел бы либо принимать паломников в одном из святилищ, либо проповедовать на духовных упражнениях, либо вернуться на Мадагаскар, где он служил простым священником с 1994 по 1998 год.