Канадские католические епископы встревожены законом об эвтаназии в применении к психически больным

В 2021 году канадские законодатели одобрили закон, который предоставляет право на эвтаназию и клиническую помощь в самоубийстве (КПС) психически больным, и теперь епископат, врачи-психиатры и многие политики встревожены его последствиями для общества, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Многие сомневаются, что врач всегда способен определить «реальные перспективы выздоровления» пациентов с депрессией, шизофренией и биполярным расстройством, а тем более сомневаются в правомочности решений таких больных об уходе из жизни, как свидетельствуют интервью специалистов изданию National Post. Возникли опасения, что сама возможность эвтаназии и КПС серьезно осложнит лечение психических заболеваний. Новый закон, вступающий в действие с марта 2023 года, отменяет условие о «разумной предсказуемости естественной смерти» как показания для эвтаназии и КПС. Теперь каждый больной может требовать эту «услугу», даже когда болен только психически, а не физически.

Канадские католические епископы решительно выступают против этого закона. «Наша позиция остается однозначной, – подчеркнул архиепископ Виннипегский Ричард Ганьон, президент Канадской конференции католических епископов, еще 9 декабря 2021 года. – Эвтаназия и КПС есть преднамеренное убийство человека, то есть прямое нарушение Божьих заповедей; оно губительно для человеческого достоинства, ибо лишает страдающих и умирающих сострадания, помощи Божией и надежды на спасение».

Многие врачи-психиатры также критикуют закон, поскольку психическое лечение всегда процесс непростой, непредсказуемый и долгий. Во многих провинциях Канады не хватает психиатров даже для текущего лечения, не говоря уже об экспертах, способных правильно оценить «реальные возможности выздоровления» и нужду в эвтаназии или КПС в различных случаях. Опрос медработников Онтарио в 2021 году подтвердил, что только 28 процентов врачей готовы рассматривать КПС в случаях тяжких психических заболеваний, и лишь 12 процентов из них наблюдают такие случаи среди своих пациентов.

Архиепископ Ричард Ганьон от имени Конференции католических епископов Канады тревожится о грядущем росте больничных самоубийств людей с психическими заболеваниями и ограниченными возможностями. Не менее опасно, что новый закон не предусматривает меры защиты свободы совести для верующих медицинских работников, которые не желают участвовать в эвтаназии и КПС. Его также беспокоит «растущее юридическое давление» на дома престарелых и хосписы, выступающие против КПС и эвтаназии, в том числе на христианские благотворительные учреждения такого рода.