Как в мире отметили Пасху-2021 в период пандемии (фото)

В минувшее воскресенье, 4 апреля, католики, протестанты некоторые другие христианские Церкви отметили праздник Пасхи. Уже второй год подряд Светлое Христово Воскресение проходит в условиях пандемии и коронавирусных ограничений.

Практически во всем мире священнослужители и политики призывали верующих отметить праздник дома, а тех, кто все-таки решил посетить богослужение в храме обязали носить маски и соблюдать безопасную социальную дистанцию.

На период пасхальных праздников во многих странах Европы были введены дополнительные ограничения, как, например, запрет на массовые мероприятия, семейные встречи, передвижения и введение комендантского часа. Правда по сравнению с 2020-м годом, в этом году многие храмы закрывать не стали, и разрешили праздничные богослужения при соблюдении правил безопасности, пишет news.mail.ru и публикует 6 пасхальных фото из разных уголков мира: