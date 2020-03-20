Как переживают пандемию коронавируса в различных христианских конфессиях

Стремительно распространяющийся по миру вирус COVID-19 стал своеобразным тестом на реакцию верующих и клерикальных бюрократий. Религиозные сообщества предлагают свои меры профилактики заболевания, которое уже унесло в общей сложности более 7 тыс. жизней. При этом кто-то считает, что безопасность и здоровье людей намного важнее обязательности обрядовой стороны, другие же уверены, что именно в трудностях, опасностях, а порой и неоправданном риске проявляется твердая приверженность вере.

Евхаристический голод в Ватикане

Больше всего от пандемии коронавируса в Европе пострадала Италия. Здесь диагностировали более 27 тыс. случаев заражения COVID-19 и свыше 2 тыс. смертей. Гибельное заболевание, которое проникло и в Ватикан, вынудило священноначалие принять самые строгие меры. 10 марта для туристов был закрыт собор Святого Петра. Также объявлено, что богослужения Страстной недели будут совершаться в отсутствие верующих. Папа Римский Франциск начиная с 8 марта произносит воскресные проповеди и совершает Мессы онлайн. Литургия происходит в Папской библиотеке и транслируется на большие экраны. Служба печати Святого Престола такое нарушение традиции объяснила «необходимостью избежать риска распространения коронавируса вследствие стечения народа в ходе проверки безопасности при входе на площадь Святого Петра», где толпы верующих из разных стран мира собираются для того, чтобы увидеть и послушать Понтифика.

Ограничительные меры власти Италии стали вводить с конца февраля. В частности, рекомендовали не посещать храмы. Католическое духовенство с пониманием восприняло эти требования, заявив, что «здоровье людей является приоритетным». По всем епархиям Апеннинского полуострова были разосланы имейлы о том, что священники, которые, несмотря на запреты, будут совершать богослужения в присутствии мирян, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Правда, не все клирики получили эти предостережения. Так, 88-летний Антонио Лунги узнал о решении властей только тогда, когда во время Мессы в храм вошли карабинеры и обвинили священнослужителя в нарушении закона. Дело было передано в прокуратуру, хотя пожилой клирик пытался объяснить, что не пользуется интернетом и ничего не знал о запрете.

Пока известно, что храмы Италии закрыты как минимум до 3 апреля. Кардинал Анджело Скола в интервью «Радио Ватикана» подчеркнул, что «отмена Святых Месс по всей территории Италии в связи с эпидемией нового вируса поможет сильнее ощутить евхаристический голод». Иерарх также добавил, что едва ли стоит считать коронавирус наказанием Божьим: «Идея Божьего наказания, особенно в такой драматической ситуации, как наша, не является частью христианского воззрения. Конечно, это сложная тема, но, как мне кажется, адекватное христианское видение не подразумевает, что Бог прибегает к практике наказания ради нашего обращения».

Примеру итальянцев по принятию срочных профилактических мер последовали и в других европейских странах. Во Франции с начала пандемии был изменен обряд Причащения. Католики-миряне в отличие от православных верующих причащаются только Телом Христовым, то есть гостией. Такое решение было принято еще в XVI веке на Тридентском Соборе, который проходил в разгар эпидемии чумы. При этом священную облатку обычно духовенство кладет в рот причастникам. Теперь же верующим разрешено брать гостию в руки. Также в церквях страны осушены кропильницы со святой водой. Начиная с 15 марта по предписанию премьер-министра Франции Эдуара Филиппа церкви открыты только для индивидуальных молитв и консультаций. В Англии и Ирландии верующих попросили не целовать и не трогать распятия, не посещать церкви, если есть хоть какой-то намек на недомогание.

Германия, где количество заболевших перевалило за 7 тыс., также решила обезопасить верующих. На официальном сайте немецкой Епископской конференции был опубликован документ, регламентирующий действия верующих и клириков во время эпидемии. Помимо рекомендаций не посещать богослужения при плохом самочувствии и не пользоваться святой водой из общего сосуда, архиереи предложили перед Причастием по возможности дезинфицировать руки, также брать евхаристический хлеб в ладони, минимизировать любые физические контакты во время богослужения и вообще «проявлять особую осторожность, чтобы избежать риска заражения». 17 марта по предписанию правительства страны было решено закрыть для посещения все религиозные организации.

В соседней Австрии распоряжением архиепископа Венского кардинала Кристофа Шёнборна, начиная с 16 марта, церковные службы совершаться будут, но без верующих. Ранее прихожан освободили от обязательного посещения воскресных Месс, а на настоятелей была возложена ответственность за то, чтобы на богослужениях было не более 100 человек.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал паству «сохранять спокойствие, выполнять предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм». Об этом же попросила «всех верных» и Конференция католических епископов России.

Вместе с тем в США ординарий католической архиепархии Луисвилла архиепископ Джозеф Курц отказался отменять воскресные богослужения, несмотря на требования местного губернатора. «Воскресная Евхаристия лежит в основе жизни Церкви. Особенно в сложные времена литургические собрания являются источником утешения и надежды для верующих», – заявил он, призвав верных соблюдать необходимые меры профилактики.

Католики Польши, напротив, объявили об увеличении числа воскресных Месс. Глава Конференции католических епископов Польши архиепископ Станислав Гондецкий пояснил это желанием «сократить количество верующих, одновременно находящихся в костелах». «Подобно тому, как больницы лечат болезни тела, так и церкви служат среди прочего лечению духовных заболеваний, поэтому невообразимо, чтобы мы не молились в наших храмах», – подчеркнул Гондецкий в специальном заявлении. Он также упомянул о возможности для пожилых и больных людей присоединяться к службам на дому посредством телевизора. Молиться перед телевизором советовал верующим 13 марта президент Конференции епископов Испании архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья Омелья. Оставаться по возможности дома людям преклонного возраста и детям предложил и предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Верховный архиепископ Святослав (Шевчук).

Без Благодатного Огня

Православные Церкви гораздо позднее католиков осознали масштабы проблемы. В Московском патриархате первым делом начали уверять, что через Причастие заразиться какими-либо болезнями невозможно. Об этом в феврале заявлял глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. 11 марта на заседании Синода РПЦ было принято специальное обращение. Согласно тексту, «в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой», допускается «более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки». «В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры»: причащение одноразовыми ложками и замер температуры у духовенства и верующих в храмах. Спустя три дня, 14 марта, в эфире телеканала «Россия 24» глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться даже в случае серьезной эпидемии.

Однако после того, как власти Москвы ввели запрет на все массовые мероприятия с участием более 50 человек, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) 17 марта издал инструкцию, согласно которой, в частности, после каждого причастника ложечку будут обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки)» и затем окунать ее в воду с «последующей утилизацией воды». Также предписано «запивку» причастникам давать только в одноразовой посуде, после Причастия «для утирания уст» использовать бумажные салфетки «с последующим сожжением», причастникам воздерживаться от лобзания Чаши, для раздачи антидора (частей просфоры, раздаваемых прихожанам в конце Божественной Литургии) использовать одноразовые перчатки. Корректировке подверглись обряды совершения таинств Крещения, Миропомазания и Елеосвящения (соборования). По окончании Литургии и иных служб рекомендовано не целовать крест, а возлагать его на головы прихожан. Как пояснил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, подобная практика бытовала в дореволюционной России в период эпидемий.

Наибольшие опасения вызывает то, что в Санкт-Петербурге верующие поклонялись мощам Иоанна Крестителя, доставленным в Северную Столицу из иерусалимского монастыря. Ковчег пробыл в городе до 17 марта. Как поясняла пресс-секретарь Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, для профилактики заболевания стекло, под которым в ковчежце находится святыня, протирали «спиртосодержащим раствором с добавлением ароматических масел». Как минимум до Пасхи (19 апреля) для паломников и туристов закрыли Валаамский монастырь.

Представитель РПЦ при европейских международных организациях и настоятель храма Всех Святых в Страсбурге (Франция) архимандрит Филипп (Рябых) уверен, что «угроза лишиться возможности совершать Божественную Литургию и причащаться опаснее коронавируса»: «С одной стороны, страшно заболеть тяжелым вирусом, который может привести к летальному исходу, страх этот велик и многих людей заставляет думать о своей жизни, о своем здоровье. Но, с другой стороны, страшнее, если мы в этих обстоятельствах лишимся Святого Причастия или лишимся Литургии, этого великого Дара Божьего. Если Литургия прекратится, если Литургию нам запрещено будет совершать, чем будет жить мир, чем будем мы жить? Страх потерять милость Божию, причастие Святых Его Таин, он больше всего всё-таки». При этом Рябых был вынужден с 16 марта закрыть свой храм для коллективных богослужений.

В европейской Архиепископии приходов русской традиции, не так давно присоединившейся к РПЦ, с 16 марта закрыты все церкви и часовни, а также отменены торжества. В храмах Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), находящихся как в США, так и в Западной Европе, пока утверждают, что несмотря на стремительное распространение COVID-19, богослужения будут совершаться в обычном порядке. При этом русские приходы в Вене с 15 марта закрыли доступ прихожан к богослужениям.

В Финской, Румынской и Грузинской церквах первыми в православном мире приняли особые меры: в целях безопасности было разрешено причащаться одноразовыми ложками и не прикладываться к иконам в храмах. О прекращении будничных богослужений 12 марта объявила Албанская Православная Церковь.

Синоды Константинопольской, Кипрской и Элладской Церквей удивили больше других: они постановили, что «Святое Причастие не может быть причиной передачи коронавируса». «Прихожане, которые посещают Божественные Литургии и проводят общение через Общую Чашу Жизни, определенно не могут заразиться болезнями. Верующие всех возрастов знают, что приход к Божественному Причастию даже в разгар пандемии представляет собой, с одной стороны, фактическое подтверждение самоотречения Живому Богу, а с другой – огромное проявление любви, которая пронизывает каждого человека и нейтрализует, возможно, оправданный страх», – говорится в заявлении архиереев Греции. При этом главы Элладской и Кипрской Церквей позже были вынуждены призвать паству не посещать храмы в течение нескольких недель, а Константинопольский Патриарх Варфоломей рекомендовал «соблюдать инструкции государства и особенно органов здравоохранения».

Духовенство Православной Церкви Словакии также приостановило богослужения в своих храмах до конца марта. Вначале священнослужители отказались выполнять это требование властей, однако, после того как премьер-министр страны Петер Пеллегрини пригрозил жесткими санкциями, клирики вынуждены были пойти на уступки.

В скором будущем православных верующих ждет еще одно испытание. Под угрозой оказалось не только схождение Благодатного Огня, но и его принесение из Иерусалима в пределы России. Традиционно Святое Пламя появляется в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Существует поверье, что если в церемонии не будет участвовать арабская православная молодежь, то чудо не совершится и наступит конец света. Поскольку власти Израиля ввели запрет на посещение культовых зданий на время пандемии, то и церемония схождения Благодатного Огня может попасть под запрет. Однако даже если пламя появится в Кувуклии, то из-за введенного в стране карантина паломники скорее всего не смогут привезти огонь в Россию. А именно с его прибытия в храм Христа Спасителя в Москве традиционно начинается Патриаршая пасхальная служба.

5 марта стало известно, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о 30-дневном карантине и закрытии всех церквей и мечетей на территории Палестины. Среди них одна из главных христианских святынь – базилика Рождества Христова в Вифлееме.

Опустевшая Мекка

К борьбе с распространением заболевания присоединилось и мусульманское сообщество. Власти Саудовской Аравии 4 марта запретили паломникам посещение Мекки. Священный город полностью закрыли для иностранцев на неопределенный срок, несмотря на приближение месяца Рамадан. Представитель Министерства внутренних дел Королевства заявил, что «паломничество запретили из-за опасений распространения вируса COVID-19».

Первым подтвержденным больным в Королевстве стал пациент, прибывший из Ирана, где численность заболевших перевалила за 16 тыс., а летальных исходов больше 900. 1 марта в этой стране был введен карантин и объявлен запрет на посещение мечетей верующими. Правда, духовенство Исламской Республики решило не подчиняться приказам властей и пока не закрыло священные места и объекты поклонения. При этом Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи все же отменил намеченное на 20 марта в городе Мешхед выступление по случаю персидского Нового года – Навруза. Он также постановил считать шахидами врачей и пациентов, умерших от коронавируса. Ситуация осложнилась тем, что 13 марта у ближайшего советника аятоллы Али Акбара Велаята было диагностировано заболевание, а 16 марта стало известно о смерти от коронавируса члена Совета экспертов Ирана аятоллы Хашима Батайи.

Отменили все публичные выступления своих духовных лидеров и мусульмане Ирака. 6 марта представители аятоллы Али ас-Систани впервые с 2003 года не зачитали его речь на пятничных намазах в священном городе Кербела. Власти города также запретили въезд лицам, не проживающим на постоянной основе.

В качестве предупредительной меры были закрыты мечеть Аль-Акса и Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме.

Совет улемов Исламского центра Таджикистана призвал верующих воздержаться от участия в коллективных молитвах. Молельные дома здесь закрыты для массовых намазов с 4 марта и на неопределенный срок. Власти Киргизии провели дезинфекцию всех мечетей. Духовное управление мусульман Казахстана приняло решение с 20 марта временно отменить проповеди в мечетях перед пятничной молитвой, а прихожанам рекомендовало посещать молельные дома в медицинских масках.

Имамам Татарстана в целях профилактики коронавируса также рекомендовано сократить время молитв и праздничных мероприятий. Урезать длительность пятничных намазов с одного часа до 15 минут, а также избегать паломничеств рекомендовали и в Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ). «До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама. Мы безоговорочно осуждаем смертоносную легкомысленность и губительную безответственность тех лиц, кто пренебрегает мерами предосторожности, направленными на купирование и погашение очагов распространения вируса», – говорится в опубликованном на официальном сайте ДУМ РФ документе. Вместе с тем в мусульманской общине России надеются, что главное паломничество – хадж, который намечен на август, власти Саудовской Аравии отменять не станут. «Как можно отменить священное действие, которое установлено Богом? Ограничения могут ввести: например, у нас 25 тысяч человек квота, могут снизить. Но пока никаких сигналов не было», – заявил верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Карантин без праведников

Иудеям из-за COVID-19 пришлось изменить свои планы. Карантин пришелся на начало одного из самых популярных и массовых религиозных праздников – Пурима. Однако власти Израиля практически закрыли въезд в страну для иностранцев и отменили все публичные мероприятия. Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау издал распоряжение о том, что люди должны прекратить целовать мезузу (свиток с цитатами из Священного Писания, помещенный в футляр и прикрепленный к внешнему дверному косяку), когда входят или покидают еврейские дома. «В наши дни, когда мы с грустью наблюдаем распространение ужасной болезни, есть сомнение, что следует целовать мезузу или даже прикасаться к ней. Человеку достаточно размышлять над стихами, написанными в свитке, когда он входит или выходит из какого-либо места, и эти мысли будут сопровождать его в пути», – приводит рекомендацию раввина издание Jerasalem Post.

Тогда как в Европе приверженцы иудаизма вынуждены были отменить все праздничные мероприятия и отметить Пурим в узком семейном кругу, главный раввин России Берл Лазар призвал не паниковать в связи с распространением заболевания, подчеркнув, что «праведники могут его не бояться». «В жизни каждого из нас случаются тяжелые моменты, бывают угрозы, бывают страхи – вот, к примеру, нынешние страхи по поводу коронавируса. Мы знаем, что надо беречь себя, ведь Тора учит, что поддержание здоровья – важнейшая часть служения Господу. Но при этом мы в первую очередь должны помнить, что ни в коем случае нельзя впадать в панику или предаваться унынию: Бог всё видит и всегда принесет праведным избавление от бед!» – говорится в обращении Лазара к российским иудеям. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что еврейская община не собирается пока отказываться от общественных седеров – пасхальных застолий. Но всё же рекомендовал российским иудеям в синагогах держаться друг от друга на расстоянии метра.

Жертвоприношения и онлайн-амулеты

Представители некоторых религий предложили оригинальные способы борьбы с вирусом. Например, в социальных сетях Ирана начался было флешмоб, когда женщины и мужчины на камеру облизывают врата мечетей. Власти страны задержали несколько человек. Сейчас они находятся под следствием.

В целях предупреждения распространения коронавируса в главной мечети Имама Сарахси в Бишкеке (Кыргызстан) был проведен обряд жертвоприношения тулоо, в ходе которого были зарезаны два теленка. Подобную процедуру планируется провести и в других мечетях страны.

В украинском городе Винница представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 8 марта провели «антикоронавирусный» крестный ход. Шествие собрало несколько тысяч человек.

Иерарх Православной Церкви Украины митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) выразил уверенность, что уберечь от заболевания поможет «любовь к национальным гигантам духа». Это заявление он сделал около памятника Тарасу Шевченко. «И если у нас будет любовь к себе, если у нас будет любовь к ближнему и если у нас будет воистину великая любовь к гигантам духа, которые есть, которые были в нашей Украине, – ничто к нам не прицепится. Ничто нам не будет угрожать», – заключил митрополит.

Свой метод предложил и глава Буддийской Традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. Бурятский хамбо-лама призвал вспомнить о традиционной буддийской медицине. «Сегодня, когда в мире бушует коронавирус, который символизирует признаки смутного времени, нужно обратить внимание на буддийскую медицину. Мы около трех тысяч лет почитаем нашу медицину, потому у нас есть уверенность, что она защитит от многих вызовов», – написал он в Facebook. А в петербургском дацане Гунзэчойнэй в «ВКонтакте» предложили верующим скачать и установить в качестве заставки на телефон «талисман от коронавируса» – изображение божества Парнашвари. «Многие тибетские ламы подтвердили, что чакра и мантра божества Парнашвари защищают от эпидемий, и в частности от COVID-19», – говорится в сообщении. В той же Бурятии шаманы под рокот бубнов вошли в религиозный транс для того, чтобы попросить высшие силы остановить коронавирус и защитить «кармическую основу человеческого тела».

Наиболее оптимистичное предсказание сделал грузинский Католикос-Патриарх. Илия II заявил, что во сне пережил видение, согласно которому человечество в скором времени справится со смертельной заразой. По словам Патриарха, он видел, как человек огненного цвета, сидящий на коне, перелетел над его головой в воздухе и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем перемешал ее и намазал на лоб. «Это был знак, что с помощью Господа и креста человек сможет одержать победу над этим заболеванием», – поведал грузинский первоиерарх. «Как сложно человеку найти дорогу, которая приведет его в Царствие Небесное! Как сложно различить белое и черное, добро и зло, но это жизнь! Земная жизнь дана нам для того, чтобы разобраться, где черное и где белое. Мы обращаем большое внимание сегодня на те события, которые возникли во всём мире в связи с коронавирусом. Откуда он – от Бога или от зла? Одно хочу сказать вам: без Господа этого не произошло бы. И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг», – пророчествует Католикос.

Источник: НГ РЕЛИГИИ