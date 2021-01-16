К 2050 году Ватикан планирует превратиться в «зеленое» государство

Святейший Престол стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду за счет использования возобновляемых источников энергии. Цель этих мер — к 2050 году добиться нулевых показателей по выбросам парниковых газов в атмосферу.

О программе, которую намерено реализовать самое маленькое в мире государство, рассказал в интервью ватиканскому еженедельнику L’Osservatore Romano директор по инфраструктуре и услугам губернаторства священник Гарсия де ла Серрана Виллалобос.

Об этом пишет портал «Рублев» со ссылкой на National Catholic Reporter.

«Концепция отношения к отходам не как к отходам, а как к ресурсам»

По его словам, достижение нулевых выбросов для Ватикана — вполне реальная цель. Уже сегодня Святой Престол значительно продвинулся в реализации различных экологических программ. Например, в рамках программы восстановления лесов за последние три года здесь было посажено 300 деревьев различных пород. Кроме того, добавил чиновник, серьезным достижением для Ватикана стал тот факт, что в своей экономической деятельности (речь идет преимущественно о сельском хозяйстве и производстве различных продуктов) город-государство полностью отказался от использования пестицидов.

Окруженная стенами территория Ватикана занимает около 109 акров (около 44 гектаров), включая обширные сады, а папская собственность в Кастель-Гандольфо простирается на 135 акров (ок. 55 га), включая около 17 акров (почти 7 гектаров), на которых расположены официальные сады, папские резиденции и действующая ферма.

Как рассказал де ла Серрана, новая система орошения, которую создали для полива для садов Ватикана, сэкономила около 60% объема водных ресурсов, использовавшихся прежде.

«Мы продвигаем политику зеленой экономики, то есть политику цикличной экономики — преобразование органических отходов и биоотходов в качественный компост, а также политику управления отходами, основанную на концепции отношения к отходам не как к отходам, а как к ресурсам», — отметил чиновник.

Он также напомнил, что в Ватикане больше не продают одноразовые пластиковые изделия, и около 65% обычных отходов успешно отделяются для вторичной переработки. Цель, которую поставили перед собой хозяйственные руководители Ватикана, — к 2023 году достичь по этому показателю уровня в 75 процентов.

Затем, здесь с использованием специальных технологий собирают около 99% опасных отходов. Это позволяет до 90% отходов отправлять на утилизацию, пояснил де ла Серрана.

В топливо перерабатывают также отработанные растительные масла. При этом в Ватикане изучают другие способы дальнейшей утилизации городских отходов, чтобы затем их можно было «превратить в ресурс, как тепловой, так и электрический, а также превратить в топливо больничные отходы, чтобы избежать их переработки как опасных отходов».

«Будет происходить постепенная замена автопарка электромобилями или гибридными автомобилями», — рассказал директор по инфраструктуре и услугам губернаторства Ватикан.

Эти и другие проекты являются частью программы Ватикана по достижению нулевых выбросов углерода. Папа Франциск пообещал, что город-государство достигнет этой цели до 2050 года.

Папа был одним из десятков лидеров, принявших участие в Climate Ambition Summit — международном экологическом форуме, состоявшемся 12 декабря в онлайн-формате. На этой встрече главы многих государств подтвердили или взяли на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

По словам де ла Серраны, «государство Ватикан может достигнуть климатической нейтральности в первую очередь за счет использования естественных поглотителей, таких как почва и леса, а также за счет компенсации выбросов, производимых в одной области, путем их сокращения в другой. Конечно, это делается путем инвестирования в возобновляемые источники энергии, энергоэффективность или другие чистые технологии, такие как электрическая мобильность».

Модернизированные холодильники, солнечные батареи и современные системы кондиционирования. Как еще в Ватикане борются за «зеленую экономику»

Среди практических шагов, которые предприняли в Ватикане за последние годы, де ла Серрана назвал постепенную полную замену старых холодильных установок, в которых использовался фреон и другие вредные газы, строительство в 2008 году системы солнечных генераторов электроэнергии на крыше зала Павла VI, установку в 2009 году солнечной системы охлаждения для обслуживания столовой промышленного центра и другие проекты.

Для того, чтобы добиться более высоких показателей с точки зрения энергоэффективности с сокращением потребления газа метана и электроэнергии, а также выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с 2012 по 2020 год были модернизированы электростанции и тепловые подстанции и их системы контроля температуры.

Системы кондиционирования воздуха с прямым расширением были модернизированы и заменены системами с меньшим воздействием на окружающую среду и меньшим потреблением энергии. Также были установлены системы вентиляции с рекуперацией (частичным восстановлением) тепла.