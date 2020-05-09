Известный турецкий врач-христианин скончался от коронавируса

Несмотря на карантин, введенный в связи с пандемией, сотни врачей, студентов и сотрудников медицинского факультета Стамбульского университета пришли почтить память «доктора бедных» Мурата Дилменера. Дилменер заболел коронавирусом в начале апреля. 78-летний врач провел несколько недель в отделении интенсивной терапии, однако спасти его жизнь не удалось – 3 мая он скончался. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

Мурат Дилменер родился в 1942 году в городе Мардин на юге Турции в христианской семье. Специалист по внутренним болезням, он стал первым сиро-яковитом, ставшим профессором медицинского вуза в Турции. В 2004 году Дилменера и еще 135 врачей обвинили в том, что, оказывая бесплатную помощь бедным пациентам в одной из государственных больниц Стамбула, они растратили казенные средства. Однако все эти обвинения были опровергнуты, и турецкие СМИ окрестили Дилменера «доктором бедных».

В настоящее время центр Сиро-Яковитской Церкви, к которой принадлежал покойный, находится в Дамаске, однако до 1933 года резиденция Патриарха располагалась в монастыре Мор Хананьо близ Мардина. По сей день в этом регионе сохранились древние сирийские монастыри, самый известный из которых – Мор Габриэль. С началом войны в Сирии численность сиро-яковитской общины Турции увеличилась: в нее влились беженцы из соседней страны.