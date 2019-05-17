Израильские раввины выступили против «Евровидения»

Проведение «Евровидения» в Тель-Авиве оскверняет священный для иудеев день шаббата. С таким заявлением выступили ортодоксальные раввины Израиля, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на российские и зарубежные информационные агентства.

Несмотря на то что финал конкурса начнется после захода солнца в субботу, репетиции и подготовки к нему начнутся еще утром — таким образом, некоторым евреям в этот день придется работать, что строго запрещают религиозные правила. Организаторы мероприятия собрались «осквернить священный шаббат публично и вызывающим образом», говорится в письме, подписанном религиозными лидерами Хаимом Каневским и Гершоном Эдельштейном. Раввины также заявили, что такое осквернение — угроза пребыванию евреев на Святой Земле. Они призвали верующих собраться в пятницу в синагогах и вознести массовые молитвы о прощении и божественной защите.

Как сообщает Jerusalem Post, на заявление священнослужителей отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что правительство не собиралось способствовать осквернению шаббата, и что «Евровидение»— международный конкурс, поэтому большинство его участников — иностранцы. Сообщается, что изначально конкурс планировалось провести в Иерусалиме, однако его решили перенести в Тель-Авив по религиозным соображениям.