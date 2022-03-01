Израиль в ответ на протесты церквей заверяет, что статус Елеонской горы не будет изменен без консультаций

В Израиле церкви протестуют против плана администрации природы и парков расширить существующий природный заповедник на Енномскую долину и включить в него Масличную (Елеонскую) гору в Иерусалиме, передает Седмица со ссылкой на Fides.

Израильские власти планируют расширить Национальный парк и включить в него церковные земли с древними святынями, драгоценными для христиан всего мира. Шаги, предпринятые для реализации проекта, встревожили церкви Святой Земли и побудили обратиться с письмом протеста к израильскому министру окружающей среды с требованием отменить этот проект.

Официально проект пока не обнародован, однако в прессу попал «План 101-674788», согласно которому границы Национального парка «Стены Иерусалимские» расширяются и захватывают большую часть Масличной горы вместе со многими участками в Кедронской и Енномской долинах. Уже 2 марта план администрации парков и природы (INPA) будет подан на рассмотрение и предварительное утверждение в местный Комитет по планированию и строительству муниципалитета Иерусалима.

Между тем еще 18 февраля, главы церквей (Греческий православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, глава Католической церкви Святой Земли Франческо Паттон и Армянский Патриарх Иерусалимский Нурхан Манугян) направили письмо протеста министру окружающей среды Тамар Зандберг, поскольку INPA входит в структуру министерства. «Хотя этот жестокий план официально представлен INPA, — говорится в выдержках из письма, опубликованных интернет-газетой The Times of Israel, — совершенно очевидно, что он намечен, прорабатывается и продвигается организациями, чья очевидная и единственная цель – конфисковать и национализировать одну из величайших святынь мирового христианства и изменить ее сущность. Под видом защиты зеленых насаждений, план явно служит идеологической установке, отрицающей статус и права христиан в Иерусалиме». Одновременно руководители церквей также направили письмо генеральным консулам Франции, Турции, Италии, Греции, Испании, Великобритании, Бельгии и Швеции в Иерусалиме.

Представители INPA сообщают, что проект предназначен исключительно для охраны природного и исторического наследия этого региона с экологической точки зрения и формально не повлияет на права собственности частных лиц и церковных организаций, владеющих землями. Национальный парк «Стены Иерусалимские», – напоминает The Times of Israel, – был учрежден еще в 1970-х годах. Тогда государство определило границы парка таким образом, чтобы ни в малейшей мере не затронуть большую часть Елеонской горы, где расположено более десятка древних христианских святынь, в числе которых Вознесенский монастырь, монастырь Мужей Галилейских, Гефсиманский грот и Сад Апостолов. Однако уже в то время власти заложили «вторую фазу» проекта, предусматривающую расширение Национального парка – хотя тогда им пришлось положить вариант расширения под сукно во избежание вполне предсказуемой реакции церквей – с учетом «особого характера территории».

И вот через пять с лишним десятилетий проект расширения извлекли на свет. Многие оппозиционеры и аналитики в Израиле и за рубежом подозревают, что истинная цель этой инициативы заключается в вытеснении палестинских общин из спорных районов Восточного Иерусалима. По их мнению, план расширения можно считать одним из элементов широкой националистической стратегии по «изоляции» Старого города в Иерусалиме.

После протеста церковных иерархов и возмущения общественности, власти заявили, что проект по включению района Масличной горы в природный парк «Стены Иерусалимские» будет «осуществляться с участием всех заинтересованных сторон, включая, конечно же, и местные церкви», сообщает fides. Соответствующее успокоительное заявление сделало п осольство Израиля при Святом Престоле.

Посольство заверяет, что проект будет проводиться строго при участии и согласии церквей в регионе, и в то же время указывает, что проект предусматривает меры защиты и сохранения библейских святынь. «Енномская долина, которая окружает Старый город Иерусалима, — говорится в заявлении посольства, — вливается в Кедронскую долину, отделяющую Храмовую гору от Масличной горы. Это ландшафтная зона огромного общемирового значения, которая должна быть сохранена и передана в целости будущим поколениям, это область, в которой недопустимо никакое строительство и никакая промышленная деятельность. Администрация природы и парков Израиля (INPA) рассматривает возможность включения этих районов в Национальный парк только для защиты этой территории, имеющей огромное историческое, природное и духовное значение для страны и мира».

Елеонская гора возвышается над Старым городом Иерусалима, а на ее склонах расположены многочисленные храмы различных христианских церквей, куда стекаются христиане всего мира, жаждущие соприкоснуться со святыми местами страстей и подвигов Христовых.