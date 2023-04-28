Изменения в Синоде епископов: миряне с правом голоса

Папа Франциск расширил категории участников ассамблеи Синода епископов, которая состоится в Ватикане в с 4 по 29 октября. Сообщает русская служба Vatican News.

На XVI очередной генеральной ассамблее с правом решающего голоса будут участвовать по пять представителей от мужских и женских монашеских конгрегаций, избираемых союзами главных настоятелей. Кроме того, на встрече больше не будет слушателей: их место займут 70 представителей Народа Божьего из пресвитеров, диаконов и мирян. Они будут избираться Папой Римским из 140 кандидатов, предложенных континентальными объединениями епископатов и ассамблеей Патриархов Восточных католических Церквей, по 20 человек от каждого органа. Рекомендуется, чтобы половину этой группы составляли женщины, а также была представлена молодёжь. Кроме того, участники генеральной ассамблеи с правом голоса, не являющиеся епископами, могут назначаться лично Папой Римским. Не будут иметь права голоса делегаты других христианских конфессий, эксперты и «специалисты, призванные облегчить работу на различных этапах ассамблеи».

Ещё одно изменение касается представителей Римской Курии. До сих пор на Синоде присутствовали главы департаментов в сане архиепископов; для октябрьской ассамблеи Святейший Отец сможет назначать других членов Курии.

Число епископов, участвующих в Синоде, теперь будет зависеть от величины поместных епископатов и варьироваться от одного до пяти; все кандидатуры должны утверждаться Папой Римским. Впервые в ассамблее примут участие епископы из стран, не имеющих епископской конференции, например, Люксембурга, Эстонии и Молдовы.

Несмотря на изменения, первоначальный характер Синода будет сохранён, и речь не идёт о «революции»: лишь 21% участников не будет епископами; их кандидатуры будут предлагаться поместными епископатами.

Новые предписания не отменяют действующие нормы, установленные апостольской конституцией Episcopalis Communio от 2018 года, которая уже предусматривала участие в ассамблее не только епископов. Нововведения объясняются контекстом проходящего синодального процесса.