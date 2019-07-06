Изданы новые декреты Конгрегации по канонизации святых и произведен акт, равнозначный канонизации

В пятницу 5 июля Папа Франциск, приняв на аудиенции префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Джованни Анджело Беччу, утвердил результаты голосования членов этой дикастерии, коим на всю Церковь был расширен культ блаженного Бартоломеу от Мучеников, архиепископа Браги, жившего в 1514-1590 гг. Этот акт является равносильным канонизации. Таким образом португальский архиепископ является отныне святым.

Кроме того, Папа утвердил ряд декретов Конгрегации, касающихся продолжающихся ныне беатификационных процессов. Первым в их ряду был декрет, коим признаётся действительность чуда, совершенного заступничеством Слуги Божия архиепископа Фултона Шина (1895-1979), бывшего знаменитым в середине XX века католическим проповедником (в том числе и радиопроповедником), писателем и публицистом.

Прочими декретами признаются носителями героических добродетелей маронитский патриарх Элия Гойек (1841-1931), итальянский архиепископ Джованни Витторио Ферро (1901-1992), испанский епископ Анхель Риеско Карбахо (1902-1972), польский священник Владислав Корнилович (1884-1946), итальянский священник-капуцин Анджелико Винченцо Липани (1842-1920), филиппинская монахиня Франсиска от Святого Духа Фуэнтес (1647-1711) и французский мирянин Этьен-Пьер Морлан (1772-1862). Теперь эти подвижники будут носить почетный титул Достопочтенных Слуг Божиих, а для причисления их к лику блаженных необходимо еще подтверждение совершенного их предстательством чуда.

На заглавной фотографии — кандидат в блаженные архиепископ Фултон Шин