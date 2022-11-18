Избрано новое руководство Конференции католических епископов США

Архиепископ Тимоти П. Броглио, глава католической Архиепископии военной службы США, избран новым президентом Конференции католических епископов США (USCCB) на осеннем пленарном заседании, состоявшемся в Балтиморе, сообщает официальный сайт USCCB. В свою очередь, архиепископ Балтимора Уильям Э. Лори был избран вице-президентом USCCB. Они сменили архиепископа Хосе Х. Гомеса, главу архидиоцеза Лос-Анджелеса, и архиепископа Аллена Х. Виньерона, главу архидиоцеза Детройта, срок полномочий которых истек соответственно в качестве президента и вице-президента Конференции.

Архиепископ Броглио был избран президентом Конференции католических епископов США 138 голосами против 99, которые были отданы за архиепископа Лори в третьем туре голосования. Архиепископ Лори был избран вице-президентом в третьем туре голосования 143 голосами против 96, отданных за епископа Кевина С. Роудса, главу епархии Форт-Уэйн-Саут-Бенд. С 2019 года Броглио являлся секретарем Конференции католических епископов США, но после вступления в должность главы поместного епископата он освободил прежнюю должность.

Архиепископ Лори до настоящего момента занимал должность председателя Комитета USCCB по деятельности в защиту жизни. Теперь он также освободил этот пост после вступления в новую должность.

Президент и вице-президент Конференции католических епископов США (USCCB) избираются простым большинством из списка из 10 кандидатов. Если после второго тура голосования не выбран ни президент, ни вице-президент, третье голосование представляет собой дополнительный тур между двумя епископами, получившими наибольшее количество голосов во втором туре голосования, передает «Седмица» со ссылкой на сайт USCCB.

Оба епископа вступили в свои новые должности на предстоящий трехлетний срок. Осенняя пленарная ассамблея USCCB проходила в Балтиморе с 14 по 17 ноября 2022 года.